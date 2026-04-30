🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsATOSS Software AktievorwärtsNachrichten zu ATOSS Software
    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    ATOSS Software: EUR 2,28 Dividende, Wachstum & Führungswechsel 2026

    ATOSS setzt ein starkes Zeichen: Rekordzahlen, verlässliche Dividende und klarer Wachstumskurs bis 2026 – begleitet von einem geplanten Führungswechsel an der Unternehmensspitze.

    ATOSS Software: EUR 2,28 Dividende, Wachstum & Führungswechsel 2026
    Foto: ATOSS Software AG
    • Die Hauptversammlung der ATOSS Software SE hat die Ausschüttung von 2,28 EUR je Aktie beschlossen und den Wachstumskurs bis 2026 bestätigt.
    • Das Unternehmen konnte im Geschäftsjahr 2025 zum 20. Mal in Folge Höchstwerte bei Umsatz und Ergebnis erzielen, was die Stabilität des Geschäftsmodells unterstreicht.
    • Die Dividendenpolitik bleibt konstant, mit einer Ausschüttung von insgesamt 16,33 EUR je Aktie seit Börsengang, was die Attraktivität für langfristige Investoren erhöht.
    • Für 2026 wird eine Umsatzprognose von rund 215 Mio. EUR beibehalten, die EBIT-Marge wurde auf mindestens 34 % angehoben.
    • Ein Führungswechsel ist geplant: Andreas Obereder wechselt zum Jahreswechsel 2026/2027 in den Aufsichtsrat, während Pritim Kumar Krishnamoorthy zum CEO ernannt werden soll.
    • Nach dem Rollenwechsel wird Andreas Obereder weiterhin im Aufsichtsrat aktiv sein, um eine kontinuierliche Entwicklung des Unternehmens sicherzustellen.

    Der nächste wichtige Termin, Ordentliche Hauptversammlung 2026, bei ATOSS Software ist am 30.04.2026.

    Der Kurs von ATOSS Software lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 79,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,09 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.870,47PKT (+1,58 %).


    ATOSS Software

    -1,96 %
    -0,61 %
    +10,48 %
    -18,06 %
    -39,04 %
    -8,35 %
    -12,78 %
    +377,64 %
    +787,78 %
    ISIN:DE0005104400WKN:510440
    ATOSS Software direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ATOSS Software: EUR 2,28 Dividende, Wachstum & Führungswechsel 2026 ATOSS setzt ein starkes Zeichen: Rekordzahlen, verlässliche Dividende und klarer Wachstumskurs bis 2026 – begleitet von einem geplanten Führungswechsel an der Unternehmensspitze.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     