ATOSS Software: EUR 2,28 Dividende, Wachstum & Führungswechsel 2026
ATOSS setzt ein starkes Zeichen: Rekordzahlen, verlässliche Dividende und klarer Wachstumskurs bis 2026 – begleitet von einem geplanten Führungswechsel an der Unternehmensspitze.
Foto: ATOSS Software AG
- Die Hauptversammlung der ATOSS Software SE hat die Ausschüttung von 2,28 EUR je Aktie beschlossen und den Wachstumskurs bis 2026 bestätigt.
- Das Unternehmen konnte im Geschäftsjahr 2025 zum 20. Mal in Folge Höchstwerte bei Umsatz und Ergebnis erzielen, was die Stabilität des Geschäftsmodells unterstreicht.
- Die Dividendenpolitik bleibt konstant, mit einer Ausschüttung von insgesamt 16,33 EUR je Aktie seit Börsengang, was die Attraktivität für langfristige Investoren erhöht.
- Für 2026 wird eine Umsatzprognose von rund 215 Mio. EUR beibehalten, die EBIT-Marge wurde auf mindestens 34 % angehoben.
- Ein Führungswechsel ist geplant: Andreas Obereder wechselt zum Jahreswechsel 2026/2027 in den Aufsichtsrat, während Pritim Kumar Krishnamoorthy zum CEO ernannt werden soll.
- Nach dem Rollenwechsel wird Andreas Obereder weiterhin im Aufsichtsrat aktiv sein, um eine kontinuierliche Entwicklung des Unternehmens sicherzustellen.
Der nächste wichtige Termin, Ordentliche Hauptversammlung 2026, bei ATOSS Software ist am 30.04.2026.
Der Kurs von ATOSS Software lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 79,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,09 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.870,47PKT (+1,58 %).
-1,96 %
-0,61 %
+10,48 %
-18,06 %
-39,04 %
-8,35 %
-12,78 %
+377,64 %
+787,78 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte