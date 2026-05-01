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    5-%-Hammer für Reiche

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    Diese Vermögenssteuer könnte die Börsen brutal treffen, warnt Ray Dalio

    Kalifornien drückt eine Vermögenssteuer Richtung Abstimmung. Kritiker fürchten Kapitalflucht, während Ray Dalio vor Verkaufsdruck an den Börsen warnt.

    Für Sie zusammengefasst
    5-%-Hammer für Reiche - Diese Vermögenssteuer könnte die Börsen brutal treffen, warnt Ray Dalio
    Foto: Gin Tay - SPHOL

    Kalifornien treibt eine mögliche Milliardärssteuer voran – und Hedgefonds-Gründer Ray Dalio warnt bereits vor den Folgen für die Finanzmärkte. Der US-Bundesstaat meldete laut MarketMatch mehr als 1,5 Millionen Unterschriften für eine Volksabstimmung im November. Damit könnte erstmals in den USA eine Vermögenssteuer für Milliardäre Realität werden. Vorgesehen ist eine einmalige Abgabe von 5 Prozent auf große Vermögen. Sollte sie beschlossen und juristisch bestätigt werden, wäre dies ein steuerpolitischer Präzedenzfall mit Signalwirkung weit über Kalifornien hinaus.

    Dalio sieht darin erhebliche Risiken für die Märkte. Der Milliardär warnte, Vermögenssteuern könnten in einem fragilen Umfeld zu einer destabilisierenden Kraft werden. Anders als Einkommen liege Vermögen oft in Aktien, Immobilien oder privaten Beteiligungen. Um Steuerforderungen zu begleichen, müssten Betroffene womöglich Vermögenswerte verkaufen. Das könne zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen und in überhitzten Märkten als Auslöser für eine abrupte Neubewertung wirken.

    Seine Warnung fällt in eine Phase großer wirtschaftlicher Umbrüche. Dalio sieht enormes Potenzial durch Künstliche Intelligenz, die Produktivität steigern und Kosten senken könne. Gleichzeitig drohten jedoch Arbeitsplatzverluste und eine noch größere Vermögenskluft zwischen Reichen und breiter Bevölkerung. Genau dort entstünden politische Spannungen – und Forderungen nach neuen Steuern auf große Vermögen.

    Kalifornien begründet die Initiative auch mit Finanzlöchern im Gesundheitssystem. Befürworter argumentieren, Milliardäre könnten die Belastung tragen. Kritiker warnen dagegen vor Kapitalflucht, rechtlichen Konflikten und einem Verlust an Wettbewerbsfähigkeit. Tatsächlich verzeichnete Kalifornien zuletzt prominente Wegzüge. Unternehmer wie Google-Mitgründer Sergey Brin und Larry Page bauten ihre Präsenz in Florida aus, während Investoren verstärkt steuerfreundliche Bundesstaaten wie Texas oder Florida bevorzugen.

    Der Streit zeigt zugleich eine tiefere Spaltung in den USA. Demokratisch geprägte Bundesstaaten erhöhen zunehmend die Belastung wohlhabender Einwohner, während republikanisch regierte Staaten mit niedrigeren und einfacheren Steuersystemen werben. Washington führte bereits eine Einkommensteuer von 9,9 Prozent für Millionäre ein, Missouri arbeitet an der Abschaffung seiner Einkommensteuer.

    Damit wird Kalifornien zum Testfall für ganz Amerika: Kann mehr Umverteilung neue Einnahmen bringen – oder vertreibt sie Kapital, Unternehmer und Investoren? Für Anleger ist die Debatte brisant. Sollte das Modell Schule machen, könnten Vermögenssteuern nicht nur politische Folgen haben, sondern auch direkten Einfluss auf Aktienmärkte und Standortentscheidungen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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