🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    tZERO's Key Patents Powering Regulated Tokenized Securities Markets

    tZERO is reimagining its patent arsenal, exploring new ways to build, license, and enforce IP that could redefine how tokenized securities are issued and traded.

    tZERO's Key Patents Powering Regulated Tokenized Securities Markets
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • tZERO launched a strategic review of its intellectual property after a leadership change and plans to develop products, license, monetize, or enforce the highlighted patents.
    • The IP portfolio comprises 23 patent families covering 103 patents, with an initial public spotlight on five families underpinning the tokenized securities lifecycle.
    • Self-Enforcing Security Token Compliance System patents enable on-chain, atomic enforcement of regulatory rules at transfer time by referencing a global registry of investor attributes (minimizes off‑chain services; fully auditable).
    • Upgradable Security Token Architecture allows deploying child contracts and using upgrade pointers to migrate balances while preserving ancestral contracts on‑chain for historical state and auditability.
    • Federated PII Service for broker‑dealers securely links private identity data to public blockchain trading records, producing mapped information for reporting/audits while keeping sensitive PII off‑chain.
    • Crypto Integration Platform bridges legacy institutional (e.g., FIX) and crypto exchange interfaces in a unified ATS, using digital signatures and committed accounts to prevent double‑spending and enable regulated, blockchain‑native trading.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    tZERO's Key Patents Powering Regulated Tokenized Securities Markets tZERO is reimagining its patent arsenal, exploring new ways to build, license, and enforce IP that could redefine how tokenized securities are issued and traded.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     