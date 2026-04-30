89 0 Kommentare tZERO's Key Patents Powering Regulated Tokenized Securities Markets

tZERO is reimagining its patent arsenal, exploring new ways to build, license, and enforce IP that could redefine how tokenized securities are issued and traded.

tZERO launched a strategic review of its intellectual property after a leadership change and plans to develop products, license, monetize, or enforce the highlighted patents.

The IP portfolio comprises 23 patent families covering 103 patents, with an initial public spotlight on five families underpinning the tokenized securities lifecycle.

Self-Enforcing Security Token Compliance System patents enable on-chain, atomic enforcement of regulatory rules at transfer time by referencing a global registry of investor attributes (minimizes off‑chain services; fully auditable).

Upgradable Security Token Architecture allows deploying child contracts and using upgrade pointers to migrate balances while preserving ancestral contracts on‑chain for historical state and auditability.

Federated PII Service for broker‑dealers securely links private identity data to public blockchain trading records, producing mapped information for reporting/audits while keeping sensitive PII off‑chain.

Crypto Integration Platform bridges legacy institutional (e.g., FIX) and crypto exchange interfaces in a unified ATS, using digital signatures and committed accounts to prevent double‑spending and enable regulated, blockchain‑native trading.





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