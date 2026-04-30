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    Aktien New York Ausblick

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    Nasdaq dank Big Tech auf Rekordkurs - Dow stabilisiert

    Für Sie zusammengefasst
    • Technologiewerte treiben Nasdaq zu neuen Höchstständen
    • Alphabet Amazon und Qualcomm mit starken Quartalszahlen
    • Meta kräftig gefallen, Microsoft leicht schwächer
    Aktien New York Ausblick - Nasdaq dank Big Tech auf Rekordkurs - Dow stabilisiert
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienbarometer dürften am Donnerstag deutlich zulegen. Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 0,8 Prozent fester auf 27.391 Punkte. Damit würde der technologielastige Auswahlindex an den freundlichen Vortag anknüpfen und eine Bestmarke aufstellen. Gute Quartalszahlen und Ausblicke der Tech-Riesen Alphabet und Amazon sowie von Qualcomm wogen schwerer als die verhalten aufgenommene Geschäftsentwicklung bei den Branchenkollegen Microsoft und Meta .

    Den seit Tagen schwächelnden Leitindex Dow Jones Industrial erwartet IG 0,6 Prozent höher bei 49.172 Punkten. Für den zu Ende gehenden Monat April steuert der Nasdaq 100 damit auf ein Plus von rund 15 Prozent zu - beim Dow sind es lediglich gut 6 Prozent.

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    Für die A-Aktien von Alphabet zeichnen sich Kursgewinne von 7 Prozent und ein Rekordhoch ab. Der Google -Mutterkonzern wuchs zu Jahresbeginn dank des anhaltenden KI-Booms und hoher Werbeeinnahmen deutlich stärker als erwartet.

    Der Onlinehandels- und Tech-Riese Amazon verzeichnete dank KI ein überraschend starkes Wachstum seiner Cloud-Sparte AWS. Mit einem Plus von 3,6 Prozent steuern die Aktien ebenfalls eine Bestmarke an.

    Die Titel des Chipherstellers Qualcomm sprangen dank guter Geschäfte mit Rechenzentren um 10,5 Prozent nach oben.

    Dagegen mussten die Anleger von Meta einen Kursrutsch von 8 Prozent verkraften. Der Facebook-Konzern schraubt nach nur drei Monaten die Ausgaben für KI-Infrastruktur noch einmal hoch, was am Markt nicht gut ankam. Die Investitionsplanung und der nur erwartungsgemäße Ausblick auf das laufende Quartal hätten die zum Jahresauftakt positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung in den Hintergrund gedrängt, kommentierte UBS-Analyst Stephen Ju.

    Für die Anteile von Microsoft ging es trotz eines weiter kräftigen Wachstums um 1,3 Prozent nach unten. Goldman-Expertin Gabriela Borges sprach in ihrem Resümee des Quartalsberichts von "einigen Meilensteinen gegen den Bear Case", also Argumenten gegen ein Negativszenario. Der erste große Schritt aus der seit einigen Quartalen währenden unterdurchschnittlichen Kursentwicklung sei gemacht.

    Auch außerhalb der Technologiebranche sorgte die Berichtssaison für Licht und Schatten. Der Pharmakonzern Merck & Co steigerte dank neuer Medikamente den Quartalsumsatz und übertraf die Erwartungen. Er hob zudem die Untergrenze seiner Umsatzprognose für das laufende Jahr an. Die Titel sanken dennoch um 1,4 Prozent. Bei Konkurrent Eli Lilly sorgten ein besser als erwarteter Jahresauftakt und der angehobene Umsatzausblick für einen Kursanstieg um fast 6 Prozent.

    Der Baumaschinenhersteller Caterpillar übertraf dank einer hohen Nachfrage durch die steigende Energienachfrage von Rechenzentren die Gewinnerwartungen, was die Titel um 6 Prozent steigen ließ.

    Dagegen ging es für Ford -Aktien um 4 Prozent bergab. Der Autobauer konnte weder mit einem überraschend hohen Quartalsgewinn noch mit frühen Gesprächen mit der US-Regierung über Militäraufträge punkten./gl/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,47 % und einem Kurs von 232,7 auf Tradegate (30. April 2026, 15:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -5,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,55 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 591,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +48,23 %/+96,19 % bedeutet.




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