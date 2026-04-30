Cartier nimmt den Handel am OTCQB Venture Market in den USA unter dem Kürzel ECRFF auf

Val-d‘Or, Quebec, 30. April 2026 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. („Cartier“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ECR; FWB: 6CA, OTCQB: ECRFF) freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens nun am OTCQB Venture Market, einem von OTC Markets Group Inc. („OTC“) mit Sitz in New York betriebenen US-Markt, unter dem Kürzel ECRFF gehandelt werden. Cartier wird weiterhin unter dem Symbol ECR an der TSX Venture Exchange gehandelt werden.

Philippe Cloutier, President und CEO von Cartier Resources, sagt dazu: „Cartiers Notierung am OTCQB ist ein wichtiger Schritt in der Wachstumsstrategie des Unternehmens und sollte unsere Sichtbarkeit bei amerikanischen Anlegern stärken, die Handelsliquidität verbessern und den Zugang zu den US-Kapitalmärkten erweitern. Wir sind überzeugt, dass dies zu einem verstärkten Engagement der Anleger führen wird, während wir unsere Projekte und langfristigen Wachstumsziele weiter vorantreiben.“

Die OTC betreibt das weltweit größte elektronische Interdealer-Notierungssystem für Broker-Dealer in den USA und bietet zahlreiche Medienkanäle, die zur Erhöhung der Sichtbarkeit von Unternehmen mit einem OTC-Listing beitragen. Durch den Handel am OTCQB Market können Unternehmen auf effiziente Weise einen höheren Bekanntheitsgrad bei Anlegern aufbauen. Außerdem bietet der OTCQB US-Investoren eine nahtlose Handelsplattform, die den Wertpapierhandel über den Broker ihrer Wahl erleichtert.

US-Anleger können aktuelle Finanzinformationen und Echtzeit-Kurse für das Unternehmen unter www.otcmarkets.com/stock/ECRFF/quote einsehen.

Über das Projekt Cadillac

Das Projekt Cadillac, das sich über 14.000 Hektar entlang eines 15-Kilometer-Abschnitts der ertragreichen Verwerfungszone Cadillac erstreckt, ist eines der größten konsolidierten Landpakete im Bergbaurevier Val-d'Or. Das Vorzeige-Asset von Cartier beinhaltet die historischen Konzessionsgebiete Chimo Mine und East Cadillac, wodurch das Unternehmen über eine dominante Stellung in einer der etabliertesten Goldregionen Kanadas verfügt.

Das Projekt, das mit hervorragendem Straßenzugang, ganzjährig verfügbarer Infrastruktur und nahegelegenen Aufbereitungskapazitäten aufwarten kann, ist bestens für einen schnellen Ausbau aufgestellt. Das Projekt Cadillac beherbergt eine Goldressource von insgesamt 767.800 Unzen in den Kategorien „nachgewiesen“ und „angedeutet“ (10,0 Mio. Tonnen mit 2,4 g/t Au) bzw. von 2.416.900 Unzen in der Kategorie „vermutet“ (35,2 Mio. Tonnen mit 2,1 g/t Au), die sich auf alle Sektoren verteilt. Leser werden auf den „NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate on the Cadillac Project, Val-d'Or, Abitibi, Quebec, Canada prepared by Pierre-Luc Richard, P.Geo. (PLR Resources Inc.), Stephen Coates, P.Eng. (Evomine Consulting Inc.) and Florent Baril, P.Eng. (Bumigeme Inc.)“ mit Stichtag 27. Januar 2026 verwiesen.