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    OTS

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    abcfinance GmbH / abcfinance verteidigt Spitzenplatz und bleibt unter ...

    Für Sie zusammengefasst
    • abcfinance erreicht 2. Platz bei TOP SERVICE 2026
    • Bewertung basiert auf Kundenfeedback und Experten
    • Fokus auf persönliche Beratung und digitale Lösungen
    OTS - abcfinance GmbH / abcfinance verteidigt Spitzenplatz und bleibt unter ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    abcfinance verteidigt Spitzenplatz und bleibt unter den besten B2B-Serviceanbietern Deutschlands (FOTO)
    Köln (ots) -

    - 2. Platz beim Wettbewerb "TOP SERVICE Deutschland" 2026 - Auszeichnung basiert auf Kundenfeedback und unabhängiger Expertenanalyse - Mehrfach prämierte Kundenorientierung erneut bestätigt

    Die abcfinance GmbH zählt auch 2026 wieder zu den führenden B2B-Dienstleistern in Deutschland. Im Wettbewerb "TOP SERVICE Deutschland" erreichte das Unternehmen erneut den 2. Platz. Damit setzt abcfinance seine Erfolgsserie der vergangenen Jahre fort. Nach dem 1. Platz im Jahr 2024 sowie dem 2. Platz im Jahr 2025 gehört das Unternehmen erneut zu den besten B2B-Serviceanbietern Deutschlands.

    Kundenfeedback und Expertenanalyse als Maßstab

    Die Auszeichnung würdigt Unternehmen mit einer besonders hohen Kundenorientierung und Servicequalität. Grundlage der Bewertung sind sowohl unabhängige Expertenanalysen als auch das direkte Feedback von Kundinnen und Kunden. Mit der erneuten Spitzenplatzierung bestätigt abcfinance seine konsequente Ausrichtung auf exzellenten Kundenservice.

    Service als strategischer Erfolgsfaktor

    "Unser Anspruch ist es, unsere Kunden nicht nur zu begleiten, sondern aktiv zum Erfolg ihres Geschäfts beizutragen - mit individuellen Finanzierungslösungen und einem Service, der wirklich entlastet", sagt Simon Wieland, Geschäftsführer von abcfinance. Gerade in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld gewinnt partnerschaftliche Zusammenarbeit zunehmend an Bedeutung. abcfinance setzt dabei auf die Kombination aus persönlicher Beratung, Branchenverständnis und digitalen Lösungen, um Unternehmen im Mittelstand nachhaltig zu unterstützen.

    Einer der wichtigsten Service-Benchmarks in Deutschland

    Die Auszeichnung "TOP SERVICE Deutschland" wird jährlich von der CR Management Consulting GmbH in Kooperation mit dem Handelsblatt sowie der Universität Mannheim vergeben. Die Bewertung basiert auf einem wissenschaftlich fundierten Verfahren. Neben der Befragung von Kunden zur Servicezufriedenheit werden auch interne Prozesse und die strukturelle Verankerung von Kundenorientierung im Unternehmen analysiert. Grundlage ist das sogenannte Fokus-Modell.

    Über abcfinance GmbH

    1976 als spezialisierter Finanzdienstleister der Wilh. Werhahn KG gegründet, konzentriert sich abcfinance von Anfang an auf die Finanzierungsbedürfnisse mittelständischer Unternehmen. Mit Finanzierungskonzepten aus den Bereichen Factoring, Leasing und Absatzfinanzierung unterstützt abcfinance diese Unternehmen dabei, die eigene Liquidität zu sichern, die Planungssicherheit zu erhöhen und Wachstumschancen wahrzunehmen - und das mit maßgeschneiderten, branchenspezifischen Lösungen. Die abcfinance GmbH heute: Rund 738 Mitarbeiter arbeiten an insgesamt 12 Standorten in Deutschland und Österreich. Mit Sitz in Köln bildet der Finanzdienstleister ein leistungsfähiges Netzwerk aus Spezialisten. Mit der abcbank verfügt abcfinance über ein Kreditinstitut, das auf die Refinanzierung von Forderungen aus Leasing- und Factoringgeschäften spezialisiert ist. Der Name abcfinance steht für Stabilität und Zuverlässigkeit - ob im Umgang mit Kunden oder in der Zusammenarbeit mit strategischen Partnern. http://www.abcfinance.de/

    Pressekontakt:

    Isabell Aldag
    PR & Marketing Manager
    abcfinance GmbH
    Mobil: +49 (0) 160 3384867
    Mail: mailto:presse@abcfinance.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/73429/6266453 OTS: abcfinance GmbH






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