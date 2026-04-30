MedNation: Spannender Konzernjahresabschluss 2025 – Was Sie wissen müssen
MedNation AG legt starke Zahlen vor: Jahres- und Konzernabschluss 2025 zeigen deutliches Wachstum, strategische Weichen sind gestellt – jetzt den vollständigen Bericht entdecken.
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- MedNation AG veröffentlicht Jahresabschluss und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 (abrufbar im Investor-Relations-Bereich auf der Unternehmenswebsite).
- Wesentliche Kennzahlen 2025: Umsatzerlöse 52.770 TEUR (VJ 48.762), EBITDA 5.095 TEUR (VJ 2.465), EBIT 3.433 TEUR (VJ 1.047), Konzerngewinn 2.512 TEUR (VJ 104), Finanzmittelfonds 3.574 TEUR (VJ 2.356), Eigenkapitalquote 40,7% (VJ 34,8%).
- Prognose für 2026: Umsatzerlöse 50–55 Mio. EUR; EBITDA 3,0–3,5 Mio. EUR.
- Die zweite Kaufpreiszahlung für die Klinikimmobilie Marmagen ist bisher nicht erfolgt; die Forderung über 500 TEUR wurde zum 31.12.2025 wertberichtigt.
- Bewertung Immobilien: Gutachten für das Gelände Herzpark (Mönchengladbach) ermittelt einen Verkehrswert von rund 38 Mio. EUR; daraus resultierte eine Zuschreibung der Anteile in Höhe von 1.507 TEUR; stille Reserven werden nach HGB nicht aktiviert.
- Operatives Geschäft und Ausbau: mednation Komplex GmbH (Start Bonn April 2025) wies 2025 noch einen Jahresfehlbetrag aus, zeigte im März 2026 erstmals ein positives Monatsergebnis; aktuell werden in Bonn 150 Kinder betreut (Ziel 400), Prüfung weiterer Standorte; Gruppe betreibt derzeit 3 Einrichtungen für Rehabilitation, 1 Pflegeeinrichtung und 1 Einrichtung zur Frühförderung; strategische Ausrichtung auf aussichtsreiche Geschäftsmodelle.
Der Kurs von MedNation lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,4900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,29 % im
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54 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,5000EUR das entspricht einem Plus von +0,29 % seit der Veröffentlichung.
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