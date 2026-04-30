Bayer Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 30.04.2026

Mit einer Performance von +3,73 % konnte die Bayer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bayer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,07 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 37,53€, mit einem Plus von +3,73 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei Bayer konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -18,02 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um -10,30 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,22 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -2,62 % verloren.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,30 % 1 Monat -5,22 % 3 Monate -18,02 % 1 Jahr +55,47 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Stand: 30.04.2026, 15:32 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bayer vor allem technische Signale (EMA200 hält, Rebound um 36 €, Wochenchart) sowie um fundamentale Bewertungen und Rechtsrisiken rund um den Durnell-Fall vor dem Supreme Court. Die China-Zulassung für Asundexian wurde angenommen. Analysten bleiben überwiegend positiv: UBS 52 Euro Buy, Barclays 48 Euro Overweight, JPMorgan 50 Euro Overweight. Viele erwarten einen Mittlerweg statt klarer Richtung; Unsicherheit bleibt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,84 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Geht es bei der Aktie von Rheinmetall wieder in Richtung 2.000 EUR? Vielleicht sogar darüber hinaus? Davon sind Analysten überzeugt. Negative Szenarien seien im Kurs eingepreist. …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,78 %. Novartis notiert im Plus, mit +2,63 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,38 %. Sanofi legt um +0,72 % zu Roche Holding notiert im Minus, mit -0,56 %.

Bayer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.