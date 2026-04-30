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    Besonders beachtet!

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    Commerzbank Aktie heute im Minus (34,49€) - 30.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Commerzbank Aktie bisher Verluste von -2,41 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Commerzbank Aktie.

    Besonders beachtet! - Commerzbank Aktie heute im Minus (34,49€) - 30.04.2026
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

    Commerzbank Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.04.2026

    Die Commerzbank Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,41 % auf 34,49. Damit verliert die Aktie -0,85  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der Commerzbank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,34 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,41 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Commerzbank Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +0,86 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um +1,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,63 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Commerzbank auf -2,07 %.

    Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,42 %
    1 Monat +15,63 %
    3 Monate +0,86 %
    1 Jahr +46,14 %
    Stand: 30.04.2026, 15:33 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um das UniCredit-Übernahmeangebot für die Commerzbank. Im Fokus stehen Bewertung und Kursreaktion: Viele sehen den Deal als zu gering, da kein Bargeld gezahlt wird und der Tausch gegen UniCredit-Aktien erfolgt. Werte um 40 € werden genannt, das KGV 2027 unter 10. Es wird über Auswirkungen auf Kursentwicklung, mögliche Verwässerung, Realisierbarkeit einer Vollkonsolidierung und Timing der Bekanntgabe spekuliert.

    Zur Commerzbank Diskussion

    Informationen zur Commerzbank Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,89 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 30.04. - MDAX stark +1,78 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Tagesvorschau 4. Mai: Commerzbank-Deal, Palantir-Zahlen, Merz in Berlin – der Wochenauftakt im Überblick


    Wochenvorschau KW 19: Berichtssaison-Gipfel: DAX, Wall Street und Tokio liefern


    So schlagen sich die Wettbewerber von Commerzbank

    BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,37 %. Banco Santander notiert im Minus, mit -1,56 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +0,51 %. ING Group legt um +2,95 % zu UniCredit notiert im Minus, mit -0,87 %.

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    Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Commerzbank

    -1,27 %
    +1,42 %
    +15,63 %
    +0,86 %
    +46,14 %
    +247,82 %
    +545,67 %
    +328,61 %
    -62,10 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100
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