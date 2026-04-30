Salesforce Aktie fällt am 30.04.2026 um -3,57 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

Die Salesforce Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,57 % auf 149,68€. Damit verliert die Aktie -5,54 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,21 %, geht es heute bei der Salesforce Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-CRM-Software. Kernprodukte: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, Slack. Fokus: Kundenbeziehungsmanagement, Datenanalyse, Automatisierung. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, HubSpot. USPs: breite CRM-Plattform, starkes Ökosystem, AppExchange, hohe Integrations- und Skalierbarkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Salesforce Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -13,46 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,08 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,63 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -32,12 % verloren.

Salesforce Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,08 % 1 Monat -0,63 % 3 Monate -13,46 % 1 Jahr -34,33 %

Informationen zur Salesforce Aktie

Stand: 30.04.2026, 15:36 Uhr

Es gibt 818 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 124,34 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,82 %. Microsoft notiert im Minus, mit -3,41 %. Oracle notiert im Minus, mit -1,70 %. SAP verliert -0,15 %

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Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.