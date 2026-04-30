Deutlicher Kurssprung bei der Caterpillar Aktie - 30.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Caterpillar. Sie steigt um +7,32 % auf 745,00€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Caterpillar Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,74 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 745,00€, mit einem Plus von +7,32 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Caterpillar ist weltweit führender Hersteller von Bau-, Minen- und Industriemaschinen sowie Diesel- und Gasmotoren. Kernprodukte: Bagger, Dozer, Radlader, Muldenkipper, Generatoren, vernetzte Flottenlösungen. Starke Marktstellung durch globales Händlernetz, hohe Markenbekanntheit und Aftermarket-Services. Wichtige Konkurrenten: Komatsu, Volvo CE, Hitachi, Deere. USP: breite Produktpalette, robuste Qualität, Telematik- und Servicekompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Caterpillar einen Gewinn von +35,01 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,61 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +50,83 % gewonnen.

Caterpillar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,89 % 1 Monat +23,61 % 3 Monate +35,01 % 1 Jahr +175,50 %

Informationen zur Caterpillar Aktie

Stand: 30.04.2026, 15:37 Uhr

Es gibt 465 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 338,92 Mrd. € wert.

Die wichtigsten US-Aktienbarometer dürften am Donnerstag deutlich zulegen. Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 0,8 Prozent fester auf 27.391 Punkte. Damit würde der technologielastige Auswahlindex an den …

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

So schlagen sich die Wettbewerber von Caterpillar

Deere, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,27 %. Volvo Registered (B) notiert im Minus, mit -0,31 %. CNH Industrial notiert im Plus, mit +1,51 %.

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Ob die Caterpillar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caterpillar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.