JEFFERIES stuft Fuchs SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fuchs von 55 auf 48 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller gehe effizient mit den globalen Handelsspannungen um, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Jahr habe mit einem soliden ersten Quartal begonnen. Fuchs zeige sich widerstandsfähig und beweise Preisdisziplin angesichts der anhaltenden Angebotsknappheit. Das Management bediene "die richtigen Hebel"./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 40,46EUR auf Tradegate (30. April 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 48,00 € , was eine Steigerung von +19,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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