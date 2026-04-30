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    AKTIE IM FOKUS

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    Kion überzeugt mit Auftragseingang - Bodenbildungsversuch

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien steigen nach Quartalszahlen um 2,9 Prozent
    • Auftragseingang überraschte, freier Cashflow
    • Kurs seit Februar deutlich unter 21-Tage-Linie
    AKTIE IM FOKUS - Kion überzeugt mit Auftragseingang - Bodenbildungsversuch
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Kion haben am Donnerstag nach den Quartalszahlen des Gabelstaplerherstellers zugelegt. Am Nachmittag stiegen sie um 2,9 Prozent auf 44,27 Euro. Die Bodenbildung nach der Talfahrt seit Mitte Februar gewinnt damit an Kontur. Ein nachhaltiger Sprung über die 21-Tage-Chartlinie als Indikator für den kurzfristigen Trend gelang den Papieren allerdings noch nicht. Im laufenden Jahr haben die Aktien des im MDax der mittelgroßen Werte notierten Konzerns immer noch mehr als ein Drittel eingebüßt.

    Der Auftragseingang von Kion habe klar positiv überrascht, schrieb Stefan Augustin vom Analysehaus Warburg Research. Insgesamt falle der Quartalsbericht ordentlich aus. Laut UBS-Analyst Sven Weier hat Kion neben der Auftrags-Überraschung außerdem mit Umsatz und bereinigtem operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen erfüllt. JPMorgan-Experte Akash Gupta hob ansonsten den freien Barmittelzufluss als Höhepunkt aus dem Bericht hervor.

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    Aus Sicht von Philippe Lorrain vom US-Analysehaus Bernstein Research sorgt die Quartalsbilanz für Erleichterung nach der Verwirrung, die Kion Anfang des Monats im Rahmen einer Vorab-Information für Analysten ausgelöst hatte. Die Aktien konnten sich im April zwar zwischenzeitlich etwas erholen, seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar brachen sie aber um fast ein Viertel ein. Kurz vor Kriegsbeginn enttäuschte der Gabelstaplerhersteller zudem mit seinem Ausblick auf 2026./ajx/niw/lew/he

    Kion Group

    +2,08 %
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    -24,07 %
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    +20,64 %
    -46,62 %
    -6,10 %
    +48,37 %
    ISIN:DE000KGX8881WKN:KGX888
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 30.369 auf Ariva Indikation (30. April 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +1,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 5,70 Mrd..

    Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Kion Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von +14,23 %/+62,21 % bedeutet.




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