JPMORGAN stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Sandeep Deshpande rechnet in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum zweiten Geschäftsquartal damit, dass die Jahresziele angehoben werden. Die Ursache dafür würde er in einer stärkeren Umsatz- und Margenentwicklung sehen./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:35 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 56,35EUR auf Tradegate (30. April 2026, 15:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 48,00 € , was einem Rückgang von -15,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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