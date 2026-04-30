JPMORGAN stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Sandeep Deshpande rechnet in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum zweiten Geschäftsquartal damit, dass die Jahresziele angehoben werden. Die Ursache dafür würde er in einer stärkeren Umsatz- und Margenentwicklung sehen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:35 / BST
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Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 56,35EUR auf Tradegate (30. April 2026, 15:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48
Kursziel alt: 48
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48
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