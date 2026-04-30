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    EZB-Präsidentin Lagarde hält Tür für Zinserhöhung im Juni offen

    Für Sie zusammengefasst
    • EZB hält Tür für Zinssenkung auf Juni-Sitzung offen
    • Zinserhöhung auf aktueller Sitzung eingehend diskutiert
    • Leitzinsen bleiben unverändert Einlagensatz 2,0 Prozent
    EZB-Präsidentin Lagarde hält Tür für Zinserhöhung im Juni offen
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die EZB hat die Tür für eine Zinssenkung auf der kommenden Zinssitzung im Juni offen gehalten. Bereits auf der aktuellen Sitzung sei die Möglichkeit einer Zinserhöhung "eingehend diskutiert worden", sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, am Donnerstag im Anschluss an die geldpolitischen Beschüsse.

    Wegen der Folgen des Iran-Kriegs mit einem starken Anstieg der Energiepreise und einer deutlich erhöhten Inflation bestehe eine "solche Unsicherheit", dass wir die Frage einer Zinserhöhung "auf unserer nächsten geldpolitischen Sitzung erneut prüfen müssen", sagte Lagarde. Allerdings machte die Notenbankpräsidentin deutlich, dass die EZB bisher noch keine Zweitrundeneffekte feststellen konnte. Das sind verzögerte Preiserhöhungen von Unternehmen als Reaktion auf vorangegangene Kostensteigerungen durch die gestiegenen Energiepreise.

    Zuvor hatte die Notenbank die Leitzinsen wie erwartet nicht verändert. Der für den Markt wichtigen Einlagensatz verharrte damit weiter auf 2,0 Prozent./jkr/jsl/he





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