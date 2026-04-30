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    Nasdaq dank Big Tech kurz auf Rekordhoch - Dow legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Nasdaq 100 erreicht Rekordhoch, gibt Gewinne ab
    • Techwerte Amazon, Alphabet und Qualcomm stützen
    • Dow Jones plus 0,6 Prozent, S&P 500 plus 0,2
    Aktien New York - Nasdaq dank Big Tech kurz auf Rekordhoch - Dow legt zu
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die großen US-Aktienbarometer haben am Donnerstag zulegt. Der technologielastige Nasdaq 100 schwang sich zu einem Rekordhoch auf, angetrieben von satten Kursgewinnen der Tech-Giganten Amazon , Alphabet und Qualcomm . Nach dem Rekordhoch gab der Index die Gewinne aber rasch wieder ab, zuletzt trat der Nasdaq 100 mit 27.192 Zählern quasi auf der Stelle.

    Mit dem seit Tagen schwächelnden Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,6 Prozent auf 49.142 Zähler nach oben. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf 7.147 Punkte./bek/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 222,3 auf Tradegate (30. April 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +8,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +35,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,39 Bil..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 309,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 330,00USD was eine Bandbreite von +35,65 %/+49,22 % bedeutet.




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