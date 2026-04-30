CERDIOS verschiebt Veröffentlichung des 2025er Abschlusses wegen Prüfungsdauer
Die CERDIOS SE informiert über eine Verzögerung: Der geprüfte Jahresabschluss 2025 erscheint später als geplant, da noch rechtliche Fragen zur Börsennotierung zu klären sind.
Foto: adobe.stock.com
- CERDIOS SE verschiebt die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses 2025.
- Mitteilung veröffentlicht als Insiderinformation über EQS News am 30.04.2026 (15:45 CET/CEST).
- Grund: Prüfungshandlungen noch nicht abgeschlossen; es müssen offene Rechtsfragen zur Notierung einer liechtensteinischen Gesellschaft im regulierten Markt in Deutschland geklärt werden.
- Erwartete neue Frist: Veröffentlichung spätestens bis zum 30. Juni 2026.
- Unternehmenssitz: Vaduz, Liechtenstein; Kontakt Investor Relations: info@cerdios.li; Webseite: www.cerdios.li.
- Handelsdaten/Identifikation: ISIN LI1358444548; gehandelt im regulierten Markt in Düsseldorf und Stuttgart sowie im Freiverkehr in Frankfurt.
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