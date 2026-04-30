Verified Clinical Trials und Chubb geben strategische Allianz zur Förderung der Sicherheit von Studienteilnehmern, der Datenqualität und des Erfolgs klinischer Studien bekannt

BOCA RATON, Florida, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Verified Clinical Trials (VCT), der weltweit führende Anbieter von Registerlösungen für Studienteilnehmer in klinischen Studien, und Chubb gaben heute eine strategische Allianz bekannt. Im Mittelpunkt stehen die Erhöhung der Sicherheit von Studienteilnehmern, die Verbesserung der Datenqualität, die Stärkung der Studienintegrität sowie die Unterstützung erfolgreicher Ergebnisse klinischer Studien.

Die Partnerschaft zwischen Chubb und Verified Clinical Trials, einem Anbieter firmeneigener Technologie für Studienteilnehmerregister, ist Teil eines umfassenderen Ansatzes für das Risikomanagement bei klinischen Studien. Die Registerlösungen von VCT für Studienteilnehmer in klinischen Studien sind darauf ausgelegt, doppelte Studienteilnahmen sowie andere wesentliche Verstöße gegen den Prüfplan bereits beim Screening zu erkennen und zu verhindern – Probleme, welche die Sicherheit von Studienteilnehmern gefährden, die Datenqualität beeinträchtigen, betriebliche sowie regulatorische Herausforderungen verursachen und das Risiko eines Scheiterns der Studie erhöhen können.