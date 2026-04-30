Verified Clinical Trials und Chubb geben strategische Allianz zur Förderung der Sicherheit von Studienteilnehmern, der Datenqualität und des Erfolgs klinischer Studien bekannt
BOCA RATON, Florida, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Verified Clinical Trials (VCT), der weltweit führende Anbieter von Registerlösungen für Studienteilnehmer in klinischen Studien, und Chubb gaben heute eine strategische Allianz bekannt. Im Mittelpunkt stehen die Erhöhung der Sicherheit von Studienteilnehmern, die Verbesserung der Datenqualität, die Stärkung der Studienintegrität sowie die Unterstützung erfolgreicher Ergebnisse klinischer Studien.
Die Partnerschaft zwischen Chubb und Verified Clinical Trials, einem Anbieter firmeneigener Technologie für Studienteilnehmerregister, ist Teil eines umfassenderen Ansatzes für das Risikomanagement bei klinischen Studien. Die Registerlösungen von VCT für Studienteilnehmer in klinischen Studien sind darauf ausgelegt, doppelte Studienteilnahmen sowie andere wesentliche Verstöße gegen den Prüfplan bereits beim Screening zu erkennen und zu verhindern – Probleme, welche die Sicherheit von Studienteilnehmern gefährden, die Datenqualität beeinträchtigen, betriebliche sowie regulatorische Herausforderungen verursachen und das Risiko eines Scheiterns der Studie erhöhen können.
Zu den wichtigsten Vorteilen der Allianz gehören:
- Erhöhte Sicherheit der Studienteilnehmer: Verringerung des Risikos doppelter oder sich überschneidender Studienteilnahmen, die zu unerwünschten Ereignissen, Arzneimittelwechselwirkungen und anderen Sicherheitsbedenken beitragen können.
- Verbesserte Datenqualität: Unterstützung besser bereinigter und zuverlässigerer Studiendaten für aussagekräftigere Analysen, Entscheidungen sowie Einreichungen bei Zulassungsbehörden.
- Größere Studienintegrität: Stärkung der Einhaltung des Prüfplans sowie Schutz vor Verstößen, damit die Validität der Studie gewahrt bleibt.
- Geringere Risikoexposition: Unterstützung von Sponsoren, Auftragsforschungsinstituten und Prüfzentren bei der Minderung vermeidbarer betrieblicher, finanzieller, regulatorischer sowie möglicher Haftungsrisiken.
- Stärkeres Potenzial für den Erfolg klinischer Studien: Unterstützung besser geschützter Studien mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, die Forschungsziele zu erreichen.
- Breiterer öffentlicher Nutzen: Unterstützung der Entwicklung sichererer und wirksamerer Arzneimittel sowie Therapien für Patienten und Bevölkerungsgruppen, die darauf angewiesen sind.
Chubb ist der weltweit führende Versicherer für klinische Studien und seit Langem marktführend bei der Entwicklung maßgeschneiderter Versicherungslösungen für Unternehmen aus dem Bereich Biowissenschaften. Das Unternehmen verfügt über die Größe, die Fachkenntnisse sowie die internationalen Fähigkeiten, um Pharma- und Biotechnologieunternehmen zu unterstützen, von aufstrebenden Innovatoren bis hin zu einigen der weltweit größten Unternehmen. Chubb-Kunden können von einer zusätzlichen Schutzebene gegen unerwünschte Ereignisse (AEs), schwerwiegende unerwünschte Ereignisse (SAEs), Prüfplanabweichungen und beeinträchtigte Datenqualität profitieren, die mit doppelten oder nicht offengelegten Studienteilnahmen verbunden sind.