🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedwood AI AktievorwärtsNachrichten zu Redwood AI
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Redwood AI: Einstieg in den Sicherheitsmarkt könnte Aktie beflügeln

    Wie kann KI helfen, die Drogenkrise besser zu verstehen und schneller zu handeln? Darüber spricht Redwood-CEO Louis Dron im Rahmen des neuen „Track and Trace“-Pilotprogramms.

    Redwood AI: Einstieg in den Sicherheitsmarkt könnte Aktie beflügeln
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Redwood-CEO Louis Dron war kürzlich Gast in der Sendung “Conversations That Matter”, um das neue “Track and Trace”-Pilotprogramm in British Columbia und Redwoods Rolle als exklusiver KI-Partner der von Aidos geleiteten Plattform zu erläutern.
    • “Track and Trace” ist eine von Aidos entwickelte, sektorübergreifende Plattform, die fortschrittliche Chemie, künstliche Intelligenz und operative Intelligenz kombiniert, um die Reaktion auf die Drogenkrise zu verbessern (Ursprung: IMAPP‑Programm am Vancouver General Hospital).
    • Das Pilotprogramm vereint Partner aus öffentlicher Gesundheit, klinischer Versorgung und Sicherheit, darunter RCMP, Victoria Police Department, CBSA sowie BC‑Ministerien für öffentliche Sicherheit und Gesundheit und die Generalstaatsanwaltschaft.
    • Redwood liefert KI‑gestützte Analysefunktionen und entwickelt Dashboard‑Tools, die komplexe Labor‑ und Felddaten in umsetzbare Erkenntnisse verwandeln, Trends räumlich/zeitlich visualisieren und damit frühzeitige, behördenübergreifende Entscheidungen ermöglichen sollen.
    • Im Gespräch betonte Dron die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Klinikern, Wissenschaftlern und Sicherheitsfachleuten, damit die Technologie praxisnah, nutzbar und in reale Arbeitsabläufe integrierbar ist.
    • Die Mitteilung ist eine bezahlte Marketinginformation des Emittenten/Verbreiters (MCS Market Communication Service GmbH) mit ausgewiesenen Interessenkonflikten; sie stellt keine unabhängige Finanzanalyse oder Anlageberatung dar und weist auf hohe Risiken bei einem Investment in Redwood hin.

    Der Kurs von Redwood AI lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,9800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,36 % im Plus.
    11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,1000EUR das entspricht einem Plus von +2,41 % seit der Veröffentlichung.


    Redwood AI

    +4,12 %
    -13,20 %
    +58,52 %
    +274,81 %
    ISIN:CA7579221093WKN:A422EZ
    Redwood AI direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Redwood AI: Einstieg in den Sicherheitsmarkt könnte Aktie beflügeln Wie kann KI helfen, die Drogenkrise besser zu verstehen und schneller zu handeln? Darüber spricht Redwood-CEO Louis Dron im Rahmen des neuen „Track and Trace“-Pilotprogramms.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     