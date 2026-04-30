Redwood AI: Einstieg in den Sicherheitsmarkt könnte Aktie beflügeln
Wie kann KI helfen, die Drogenkrise besser zu verstehen und schneller zu handeln? Darüber spricht Redwood-CEO Louis Dron im Rahmen des neuen „Track and Trace“-Pilotprogramms.
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- Redwood-CEO Louis Dron war kürzlich Gast in der Sendung “Conversations That Matter”, um das neue “Track and Trace”-Pilotprogramm in British Columbia und Redwoods Rolle als exklusiver KI-Partner der von Aidos geleiteten Plattform zu erläutern.
- “Track and Trace” ist eine von Aidos entwickelte, sektorübergreifende Plattform, die fortschrittliche Chemie, künstliche Intelligenz und operative Intelligenz kombiniert, um die Reaktion auf die Drogenkrise zu verbessern (Ursprung: IMAPP‑Programm am Vancouver General Hospital).
- Das Pilotprogramm vereint Partner aus öffentlicher Gesundheit, klinischer Versorgung und Sicherheit, darunter RCMP, Victoria Police Department, CBSA sowie BC‑Ministerien für öffentliche Sicherheit und Gesundheit und die Generalstaatsanwaltschaft.
- Redwood liefert KI‑gestützte Analysefunktionen und entwickelt Dashboard‑Tools, die komplexe Labor‑ und Felddaten in umsetzbare Erkenntnisse verwandeln, Trends räumlich/zeitlich visualisieren und damit frühzeitige, behördenübergreifende Entscheidungen ermöglichen sollen.
- Im Gespräch betonte Dron die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Klinikern, Wissenschaftlern und Sicherheitsfachleuten, damit die Technologie praxisnah, nutzbar und in reale Arbeitsabläufe integrierbar ist.
- Die Mitteilung ist eine bezahlte Marketinginformation des Emittenten/Verbreiters (MCS Market Communication Service GmbH) mit ausgewiesenen Interessenkonflikten; sie stellt keine unabhängige Finanzanalyse oder Anlageberatung dar und weist auf hohe Risiken bei einem Investment in Redwood hin.
Der Kurs von Redwood AI lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,9800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,36 % im
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