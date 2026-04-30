Teradyne Aktie schießt durch die Decke - 30.04.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Teradyne Aktie. Mit einer Performance von +13,21 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Teradyne Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -10,60 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 296,05€, mit einem Plus von +13,21 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Teradyne ist ein führender Anbieter automatisierter Testsysteme für Halbleiter, Speicher, Wireless und Industrieelektronik sowie kollaborativer Roboter (Universal Robots). Hauptkunden sind Chip- und Elektronikhersteller. Wichtige Wettbewerber: Advantest, Cohu, National Instruments. Stärken: hohe Testabdeckung, technologische Führerschaft, starke Position im High-End-Halbleitertest und wachsende Robotiksparte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Teradyne Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +28,51 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Teradyne Aktie damit um -18,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,24 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +59,69 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,02 % geändert.

Teradyne Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -18,37 % 1 Monat +4,24 % 3 Monate +28,51 % 1 Jahr +305,80 %

Informationen zur Teradyne Aktie

Stand: 30.04.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 157 Mio. Teradyne Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,35 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Teradyne

KLA Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,08 %. Keysight Technologies notiert im Plus, mit +1,97 %.

Teradyne Aktie jetzt kaufen?

Ob die Teradyne Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Teradyne Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.