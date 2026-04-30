Börsenstart USA - 30.04. - Dow Jones stark +0,80 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:29) bei 49.248,87 PKT und steigt um +0,80 %.

Top-Werte: Caterpillar +9,20 %, Amazon +2,05 %, Amgen +2,04 %, Verizon Communications +2,00 %, Walmart +1,82 %

Flop-Werte: Salesforce -3,32 %, NVIDIA -2,29 %, Microsoft -2,15 %, Nike (B) -1,83 %, Unitedhealth Group -1,27 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:50) bei 27.121,45 PKT und fällt um -0,24 %.

Top-Werte: Seagate Technology Holdings +5,48 %, Western Digital +4,67 %, Monolithic Power Systems +4,15 %, Marvell Technology +3,93 %, Applied Materials +3,69 %

Flop-Werte: Atlassian Registered (A) -4,17 %, Verisk Analytics -3,72 %, Meta Platforms (A) -3,60 %, Zscaler -3,15 %, Fortinet -2,84 %

Der S&P 500 steht bei 7.137,55 PKT und gewinnt bisher +0,02 %.

Top-Werte: Teradyne +13,21 %, Quanta Services +12,45 %, Caterpillar +9,20 %, Iron Mountain +8,74 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) +7,17 %

Flop-Werte: Willis Towers Watson -14,03 %, International Paper -9,76 %, Align Technology -8,03 %, Carvana Registered (A) -7,97 %, Broadridge Financial Solutions -7,33 %