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    Wadephul lobt Beitrag marokkanischer Fachkräfte

    Für Sie zusammengefasst
    • Marokkanische Fachkräfte stärken deutsche Wirtschaft
    • Über 13.500 Marokkanerinnen und Marokkaner kamen
    • Mehr als 3.000 Visa für Pflegekräfte in Deutschland
    Wadephul lobt Beitrag marokkanischer Fachkräfte
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    RABAT (dpa-AFX) - Marokkanische Fachkräfte leisten nach Angaben von Außenminister Johann Wadephul einen wichtigen Beitrag zur deutschen Wirtschaft. In den vergangenen zwei Jahren seien mehr als 13.500 Marokkanerinnen und Marokkaner nach Deutschland gekommen, um die deutsche Wirtschaft zu unterstützen, sagte Wadephul bei einer Pressekonferenz mit seinem marokkanischen Kollegen Nasser Bourita in Marokkos Hauptstadt Rabat.

    Allein im Pflegebereich hätten 2025 mehr als 3.000 Menschen aus Marokko ein Visum für eine Beschäftigung oder Ausbildung erhalten, sagte er weiter. Deutschland habe weiterhin "einen immensen Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften". Die aus Marokko kommenden Arbeitskräfte unterstützten nicht nur den wirtschaftlichen Erfolg, sondern stärkten auch den sozialen Zusammenhalt, betonte der Außenminister.

    Marokko sei ein "wirtschaftliches Powerhouse" und biete damit eine gute Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit. Die Bundesregierung strebt nach den Worten Wadephuls eine engere Kooperation insbesondere in den Bereichen Automobilindustrie, Energie, Maschinenbau und Landwirtschaft an. Ziel sei es, die Potenziale noch stärker zu nutzen. Gerade im Pflege- und Gesundheitssektor seien jedoch gute Deutschkenntnisse unerlässlich./arj/DP/nas





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