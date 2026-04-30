Erste Warnstreiks bei der Postbank

Auch für diesen Samstag (2.5.) sind Warnstreiks in den Postbank-Filialen geplant. Für Montag (4.5.) ruft Verdi dann die Beschäftigten in Zentraleinheiten der Deutschen Bank, die unter den Postbank-Tarifvertrag fallen, ganztägig zur Arbeitsniederlegung auf. Konkret sind dies nach Angaben der Gewerkschaft Beschäftigte der folgenden Betriebe:

FRANKFURT/BONN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Kundinnen und Kunden der Postbank müssen wegen Warnstreiks mit Einschränkungen in den Filialen des Instituts rechnen. Verdi hatte bundesweit Beschäftigte der Postbank Filialvertrieb AG dazu aufgerufen, am Donnerstag die Arbeit niederzulegen. Das soll den Forderungen der Gewerkschaft in der Tarifrunde für die zum Deutsche-Bank-Konzern gehörende Postbank Nachdruck verleihen, die Mitte April begonnen hatte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Verdi fordert für alle Beschäftigten, die unter den Postbank-Tarifvertrag fallen, acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 300 Euro pro Monat. Auszubildende sollen 200 Euro mehr bekommen. Zudem will die Gewerkschaft eine Beschäftigungs- und Standortsicherung sowie einen verbindlichen Rechtsanspruch auf Weiterbildung zum Beispiel bei KI erreichen. Für den 18. Mai ist die nächste Verhandlungsrunde in Frankfurt angesetzt.

Ende vergangenen Jahres hatte die Postbank bundesweit etwa 380 Filialen, bis Ende 2026 soll die Zahl auf etwa 320 verringert werden./ben/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 26,56 auf Tradegate (30. April 2026, 15:58 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -5,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,89 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 50,72 Mrd.. Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6900 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +20,35 %/+50,43 % bedeutet.



