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    AKTIE IM FOKUS

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    Vincorion nach Quartalszahlen auf Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Vincorion Aktien steigen nach Quartalszahlen stark
    • Nachmittagssprung 13,3 Prozent auf 22,00 Euro Rekordhoch
    • Umsatzplus gut 40 Prozent im ersten Quartal
    AKTIE IM FOKUS - Vincorion nach Quartalszahlen auf Rekordhoch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Rüstungsunternehmens Vincorion haben am Donnerstag ihre jüngste Kursrally nach Quartalszahlen fortgesetzt. Am Nachmittag schnellten sie um 13,3 Prozent auf 22,00 Euro nach oben und erreichten damit ein Rekordhoch. Schon am Vortag hatten die Papiere nach der Vorlage von vorläufigen Quartalszahlen deutlich zugelegt.

    Vincorion hatte bereits am Mittwochnachmittag von einem Umsatzplus von gut 40 Prozent im ersten Quartal berichtet und die Jahresprognose bestätigt. Das Rüstungsunternehmen war erst gut einen Monat zuvor zu einem Ausgabepreis von 17 Euro je Aktie an die Börse gegangen und stieg noch am ersten Handelstag bis auf 19,93 Euro. Seitdem ging es in einem schwierigen Marktumfeld überwiegend abwärts./niw/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur VINCORION Aktie

    Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,03 % und einem Kurs von 21,78 auf Tradegate (30. April 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der VINCORION Aktie um +24,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von VINCORION bezifferte sich zuletzt auf 1,09 Mrd..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +4,64 %/+18,29 % bedeutet.




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