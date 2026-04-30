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    MarketFully ernennt Mathieu Champigny zum Vorstandsvorsitzenden

    MarketFully ernennt Mathieu Champigny zum Vorstandsvorsitzenden
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash

    Globaler Marketing-Technologieführer und PE-gestützter Betreiber soll die nächste Wachstumsphase von MarketFully beschleunigen, nachdem das Unternehmen in die Bereiche Social Content und KI-gestütztes mehrsprachiges Marketing expandiert hat.

    COCONUT CREEK, Florida, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- MarketFully, die erste speziell entwickelte mehrsprachige und multikulturelle Content-Marketing-Plattform, gab heute die Ernennung von Mathieu Champigny zum Chief Executive Officer bekannt. Champigny verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Marketingtechnologie, Content-Produktion und KI-gestützte Plattformen und hat sowohl durch organisches Wachstum als auch durch Fusionen und Übernahmen erfolgreich PE-gestützte Unternehmen aufgebaut und skaliert. Seine Ernennung spiegelt die gezielte Suche von MarketFully nach einer Führungspersönlichkeit wider, die an der Schnittstelle zwischen Agenturleistungen, KI-SaaS-Plattformen und globalem Marketing agieren kann: genau dort, wo MarketFully konkurriert.

    (PRNewsfoto/MarketFully)

    Champigny war zuletzt als Group CEO von CoCreativ tätig, einer durch Private Equity finanzierten kreativen Produktionsgruppe, zu der Industrial Color, Globaledit und Smashbox Studios gehören. Bei CoCreativ trug er die volle P&L-Verantwortung für ein Portfolio, das eine B2B-SaaS-Plattform für den Content-Workflow in Unternehmen (Globaledit) mit einem umfangreichen Content-Agenturbetrieb kombinierte, was ihm direkte Erfahrung im Management der Konvergenz von Technologie und Dienstleistungen verschaffte, die das Geschäft von MarketFully ausmacht.

    Über seine Zeit bei CoCreativ hinaus war Champigny als Interims-CEO in Private-Equity-Umgebungen tätig und leitete zuletzt einen schnellen operativen Turnaround, bei dem er das Unternehmen stabilisierte und eine Kapitalerhöhung abschloss. Seine Erfahrung erstreckt sich auf beide Seiten des PE-Wertschöpfungszyklus, von der Integration und der operativen Basis in den ersten Jahren einer Plattform bis hin zur Wachstumsbeschleunigung und Vorbereitung des Ausstiegs in späteren Phasen.

    Die Ernennung von Champigny erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für MarketFully. Das Unternehmen hat eine Reihe strategischer Akquisitionen getätigt, darunter KeyContent, GetGloby und zuletzt The Social Element, und damit seine Kompetenzen in den Bereichen mehrsprachige Inhaltserstellung, KI-gestützte Transkreation und globales Social Media Marketing erweitert. Die unmittelbare Priorität für Champigny wird darin bestehen, diese Vermögenswerte in eine einheitliche kommerzielle und operative Plattform zu integrieren und gleichzeitig das Umsatzwachstum der Unternehmenskunden von MarketFully zu beschleunigen.

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