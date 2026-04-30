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    Continental verlängert mit Konzernchef Kötz - Soussan führt nun Aufsichtsrat

    Für Sie zusammengefasst
    • Aufsichtsrat verlängert Kötz Vertrag bis März 2030
    • Kötz seit 1996 im Reifenbereich und seit 2019 Vorstand
    • Sabrina Soussan zur Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt
    Continental verlängert mit Konzernchef Kötz - Soussan führt nun Aufsichtsrat
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    HANNOVER (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat des Automobilzulieferers Continental hat den Vertrag von Konzernchef Christian Kötz vorzeitig um drei Jahre bis März 2030 verlängert. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag nach der konstituierenden Sitzung des Gremiums im Anschluss an die Hauptversammlung mit. Kötz ist seit 1996 in verschiedenen Funktionen des Reifenbereiches für Continental tätig. Seit 2019 ist er Mitglied des Vorstands, seit dem 1. Januar 2026 Vorsitzender von Continental.

    Auf der Sitzung wurde auch Sabrina Soussan zur Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Sie tritt damit die Nachfolge von Wolfgang Reitzle an, der nach mehr als 16 Jahren im Aufsichtsrat von Continental planmäßig mit Ablauf der Hauptversammlung aus dem Amt ausgeschieden ist. Soussan war bereits im September 2025 vom Amtsgericht als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt worden und gehört dem Gremium seitdem an./nas/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 63,58 auf Tradegate (30. April 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -3,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 12,71 Mrd..

    Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der Continental Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +3,84 %/+41,60 % bedeutet.




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