Continental verlängert mit Konzernchef Kötz - Soussan führt nun Aufsichtsrat

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 63,58 auf Tradegate (30. April 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -3,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,34 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 12,71 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1100 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der Continental Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +3,84 %/+41,60 % bedeutet.