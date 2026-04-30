Miersch wirft Union 'strikte Blockadehaltung' vor

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch zieht nach einem Jahr Koalition eine durchwachsene Bilanz und wirft der Union eine "Blockadehaltung" vor. In einem Brief an die SPD-Abgeordneten, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, schreibt Miersch: "Ein Jahr intensiver Arbeit liegt hinter uns - mit Erfolgen, die sich sehen lassen können, aber auch mit Momenten, in denen wir alle gespürt haben, wieviel uns diese Koalition abverlangt."

Miersch schreibt weiter: "Der Druck, unter dem wir alle stehen, ist gewaltig." Das schwarz-rote Bündnis könne über Jahrzehnte wirkende positive Veränderungen herbeiführen und stärke Deutschland als verlässlicher Partner. "Das ist aber leider nicht der Eindruck, der von diesem Jahr bei vielen Bürgerinnen und Bürgern hängen geblieben ist." Zu oft habe es Streit nicht der Sache wegen gegeben.