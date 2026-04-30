🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Merz verteidigt Energiepläne

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Reiche nicht auf fossilem Trip'

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz verteidigt Reiches umstrittene Energiepläne
    • Kritiker sehen Verlängerung fossiler Abhängigkeiten
    • Reiche bindet Wind und Solar an Netzausbaufähigkeit
    Merz verteidigt Energiepläne - 'Reiche nicht auf fossilem Trip'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    SALZWEDEL (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die umstrittenen Reformpläne seiner Wirtschaftsministerin und Parteifreundin Katherina Reiche in der Energiepolitik verteidigt. Merz war in Salzwedel bei einer Veranstaltung mit Fragen von Leserinnen und Lesern - eine Leserin fragte, warum er Reiche nicht von ihrem "fossilen Trip" abbringe. Darauf antwortete der Kanzler: "Katherina Reiche ist nicht auf einem fossilen Trip."

    Reiches Pläne sind umstritten. Kritiker werfen ihr vor, mit dem Bau neuer Gaskraftwerke würden fossile Abhängigkeiten verlängert. Reiche will zudem den Zubau von Wind- und Solaranlagen besser an den hinterherhinkenden Netzausbau anpassen. Teure "Abregelungen" sollen vermieden werden. Kritiker werfen Reiche vor, die Energiewende auszubremsen.

    Merz sagte, der Windenergieausbau gehe zurzeit schneller als der Netzausbau. Der Netzausbau sei eine sehr teure, sehr komplizierte Angelegenheit bis hin zu Genehmigungsverfahren, Trassenbestimmungen und Ausbauten. Reiche schlage vor, den Ausbau der Windenergie an die Aufnahmefähigkeit des Netzes zu binden. "Dafür hat sie meine volle Unterstützung. Wir produzieren Windstrom, der nicht abtransportiert werden kann." Dies verursache hohe Kosten.

    "Es macht keinen Sinn, Windenergie zu erzeugen, die nicht abgenommen wird und die niemand braucht. Wir müssen aber aus dem Bundeshaushalt trotzdem dafür bezahlen", sagte der Kanzler. "Wir wollen den weiteren Ausbau der Wind- und Solarenergie, der gesamten regenerativen Energie. Aber wir haben auch zurzeit noch keine grundlastfähige Stromerzeugung durch Wind und Sonne."

    Reiche will durch eine Förderung den Bau neuer Gaskraftwerke ermöglichen. Sie sollen im Zuge des schrittweisen Kohleausstiegs die Versorgungssicherheit mit Strom gewährleisten und künftig als Backups einspringen - in "Dunkelflauten" mit einer geringen Erzeugung aus Solar- und Windenergie./hoe/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Merz verteidigt Energiepläne 'Reiche nicht auf fossilem Trip' Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die umstrittenen Reformpläne seiner Wirtschaftsministerin und Parteifreundin Katherina Reiche in der Energiepolitik verteidigt. Merz war in Salzwedel bei einer Veranstaltung mit Fragen von Leserinnen und Lesern …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     