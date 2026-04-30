LONDON, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Als Tractor Supply Co. – einer der größten Einzelhändler für Produkte rund um den ländlichen Lebensstil in den USA – im Jahr 2025 nach einem neuen Marketingpartner suchte, stand das Unternehmen vor einer klaren Herausforderung, die es zu bewältigen galt.

Tractor Supply Co. ging Ende 2025 eine Partnerschaft mit ITG ein und verzeichnet dank der proprietären Storyteq-Technologie bereits eine beeindruckende Senkung der Kosten für das E-Mail-Marketing um 32 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Marke verfügt über mehr als 2.400 Filialen in 49 Bundesstaaten, doch ihr Wachstumspotenzial wurde durch begrenzte Marketingkapazitäten gebremst, was es erschwerte, weiterhin die wichtigen Beziehungen zu pflegen, die sich neue und bestehende Kunden wünschen.

Angesichts bereits ausgearbeiteter ehrgeiziger Expansionspläne musste Tractor Supply Co. Inhalte für eine größere Vielfalt an Touchpoints erstellen, ohne dabei das Budget oder den Personalbestand zu erhöhen. Um dies zu schaffen, tat sich das Unternehmen mit ITG zusammen.

„ITG war vom ersten Tag an ein großartiger Partner" – so Kimberley Gardiner, Marketingleiterin bei Tractor Supply Co. „Dank der Storyteq-Technologie, der klar verständlichen Erläuterungen und dem Einrichtungsprozess, der sich in jeder Phase strukturiert und unkompliziert anfühlte, verlief unser Onboarding reibungslos."

Da die KI-gestützte Storyteq-Plattform von ITG nun als zentrale Anlaufstelle für alle Werbeinhalte und -daten dient, können die hauseigenen Kreativteams von Tractor Supply Co. nun weniger Zeit mit der Erstellung immer wiederkehrender Inhaltsvarianten verbringen und sich stattdessen stärker auf die „Hero"-Ideen konzentrieren, die Wachstum und Markentreue fördern.

Hinter dieser technischen Ebene steht das ITG-Team, das sein kreatives Fachwissen und seine Erfahrung bei der Erstellung von Vorlagen, der Beratung zur individuellen Anpassung und vielem mehr einbringt.

„Das Team von ITG arbeitet wie eine echte Erweiterung unseres eigenen Teams und Storyteq hat automatisierte Arbeitsabläufe und kreative Effizienzsteigerungen ermöglicht, durch die wir bereits erheblich Zeit eingespart haben", so Gardiner weiter. „Die Technologie übernimmt für uns den Großteil der quantitativen Arbeit, und dennoch liefern wir Ergebnisse, die durchdacht wirken und dem Markenimage entsprechen."