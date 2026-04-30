Aztec Minerals vor Ressourcen-Premiere bei gleich zwei Goldprojekten!

Vom Explorationserfolg zum greifbaren Wert: Aztec Minerals (WKN A2DRF0 / TSXV AZT) zündet auf seinen beiden nordamerikanischen Kernprojekten die nächste Entwicklungsstufe. Das Unternehmen bereitet den entscheidenden Übergang von der reinen Explorationsphase zur formalen Ressourcendefinition vor, bei dem sich die bisherigen Bohrerfolge auf zwei geologisch völlig unterschiedlichen Rohstoffsystemen erstmals in einem standardisierten, quantifizierten Ressourceninventar verdichten werden.

Um diesen Meilenstein zu erreichen, hat das Unternehmen die Experten von APEX Geoscience aus Edmonton an Bord geholt. Sie sind damit beauftragt, bis voraussichtlich Ende des dritten Quartals 2026 die ersten Mineralressourcenschätzungen (MRE) sowie begleitende technische Berichte nach dem kanadischen Standard NI 43-101 für das Tombstone-Projekt in Arizona und das Cervantes-Projekt in Mexiko zu erstellen.

Massiver Datensatz für erste Ressourcenschätzungen von Aztec Minerals

Ein massiver Datensatz bildet die Basis für das zu 85 Prozent gehaltene Tombstone-Projekt. Bei dieser Gold-Silber-Entdeckung in Südost-Arizona, die über zusätzliches hochgradiges CRD-Potenzial für Silber, Blei und Zink verfügt, sollen alle Explorationsdaten bis Ende Juni 2026 berücksichtigt werden. Dazu zählen auch die Ergebnisse aus dem noch laufenden, kombinierten RC- und Kernbohrprogramm über 17.000 Meter.

Insgesamt wird diese Erstressource auf mehr als 25.000 Bohrmetern aus über 130 Bohrlöchern beruhen, die seit 2020 niedergebracht wurden. Wirtschaftlich besonders interessant: Die Schätzung zielt primär auf oxidische Gold-Silber-Ressourcen ab, die sich prinzipiell für einen kostengünstigen Tagebau in Kombination mit einer Laugengewinnung eignen.

Parallel dazu rückt das vollständig im Unternehmensbesitz befindliche Cervantes-Projekt in Sonora in den Fokus der formalen Bewertung. Diese Gold-Kupfer-Entdeckung im Porphyr-Stil wurde in den Jahren 2017 bis 2023 mit über 12.200 Metern in insgesamt 73 RC- und Kernbohrlöchern intensiv exploriert.

Der Schwerpunkt der anstehenden MRE liegt hier zunächst auf dem oxidischen Goldpotenzial der sogenannten California Zone. Dies soll eine belastbare, quantitative Ausgangsbasis für das weitere Projektwachstum schaffen. Dabei ist diese erste Ressourcenschätzung keineswegs als abschließend zu betrachten, da die Mineralisierung weiterhin nach allen Richtungen offen erscheint.

Wie groß das Erweiterungspotenzial noch ist, unterstreichen jüngste Oberflächenarbeiten, die die Streichlänge des mineralisierten Quarz-Feldspat-Porphyr-Wirtsgesteins bereits um 50 Prozent vergrößert haben. Zusätzliches Wachstumspotenzial versprechen zudem äußerst aussichtsreiche Oberflächenwerte auf den angrenzenden Zielen California North, Brazil und Estrella.

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