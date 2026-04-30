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    AKTIEN IM FOKUS

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    Alphabet überzeugt - Meta und Microsoft fallen ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Alphabet steigt auf Rekordhoch dank KI Wachstum
    • Amazon erreicht Höchststand Anleger buchen Gewinne
    • Meta und Microsoft unter Druck wegen KI Kosten
    AKTIEN IM FOKUS - Alphabet überzeugt - Meta und Microsoft fallen ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Euphorie und Enttäuschung haben am Donnerstag das Geschehen in der US-Technologiewelt geprägt. Während die Aktienkurse von Amazon und der Google -Holding Alphabet nach den am Vorabend veröffentlichten Quartalsbilanzen auf Rekordmarken stiegen, gerieten die Papiere der Facebook-Holding Meta stark unter Druck. Auch bei Microsoft machte sich am Markt Enttäuschung breit.

    Die A-Aktien von Alphabet gewannen im frühen Handel sechs Prozent und erreichten ein Rekordhoch. Umsatz und Ergebnis je Aktie hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Ross Sandler von der Barclays Bank. Zudem habe das Management in der Telefonkonferenz zu den Zahlen optimistisch geklungen. Dank der Führungsstellung im KI-Bereich habe der Technologieriese in fast jedem wichtigen Geschäftsbereich die besten Wachstums- und Margenwerte seit vier Jahren verzeichnet.

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    Amazon stiegen im frühen Handel mit knapp 274 US-Dollar auf einen Höchststand, rasch aber strichen Anleger auf diesem Niveau Kursgewinne ein. Umsatz und operatives Ergebnis hätten über den Oberkanten der entsprechenden Zielkorridore des Unternehmens gelegen, lobte Eric Sheridan von Goldman Sachs. Das Management habe an die lange Geschichte erfolgreicher Investitionen in Trendthemen erinnert. Sheridans auf 325 Dollar erhöhtes Kursziel räumt den Aktien fast ein weiteres Viertel Aufwärtspotenzial ein.

    Dagegen sackten Meta am Donnerstag um fast zehn Prozent ab. Der Social-Media-Riese schraubt nach nur drei Monaten die Ausgaben für KI-Infrastruktur noch einmal hoch. Für das laufende Jahr stellt der Konzern nun Kapitalinvestitionen zwischen 125 und 145 Milliarden Dollar in Aussicht. Die KI-Konkurrenz nehme zu, argumentierte Analyst Doug Anmuth von JPMorgan. Meta werde es schwer haben, die hohen Investitionen abseits des Werbegeschäfts entsprechend umzumünzen.

    Der Software-Riese Microsoft verlor knapp fünf Prozent auf 404 Dollar. Die Papiere liegen damit deutlich unter ihren Spitzenwerten von über 550 Dollar aus dem vergangenen Jahr. Die Quartalszahlen und der Ausblick zeigten, dass das Unternehmen von der anhaltenden Dynamik im Bereich Künstliche Intelligenz profitiere, schrieb Raimo Lenschow von Barclays. Der Cloud-Sparte Azure attestierte der Experte allerdings nur eine moderate Wachstumsbeschleunigung./bek/niw/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 221,5 auf Tradegate (30. April 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -6,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,55 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 591,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +48,36 %/+96,36 % bedeutet.




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