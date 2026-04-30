Aktien mit extremer Performance im DAX am 30.04.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer

Anleger-Sentiment (wallstreetONLINE): Technisch bullish – EMA200 scheint zu halten; Wochen-Chart robust; Rebound an 36€ als Unterstützungssignal. Fundamentale Impulse positiv: China akzeptiert Zulassungsantrag für Asundexian; Analysten bleiben optimistisch (UBS Buy 52€, Barclays Overweight, JPMorgan Overweight). Unsicherheit durch das Supreme Court-Urteil zu Glyphosat; Gesamtrichtung offen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage aus Beiträgen nicht eindeutig angegeben.