Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 30.04.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.04.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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DHL Group
Tagesperformance: +7,03 %
Tagesperformance: +7,03 %
Platz 1
Performance 1M: +6,07 %
Performance 1M: +6,07 %
Bayer
Tagesperformance: +4,42 %
Tagesperformance: +4,42 %
Platz 2
Performance 1M: -4,72 %
Performance 1M: -4,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Anleger-Sentiment (wallstreetONLINE): Technisch bullish – EMA200 scheint zu halten; Wochen-Chart robust; Rebound an 36€ als Unterstützungssignal. Fundamentale Impulse positiv: China akzeptiert Zulassungsantrag für Asundexian; Analysten bleiben optimistisch (UBS Buy 52€, Barclays Overweight, JPMorgan Overweight). Unsicherheit durch das Supreme Court-Urteil zu Glyphosat; Gesamtrichtung offen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage aus Beiträgen nicht eindeutig angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
Brenntag
Tagesperformance: +3,77 %
Tagesperformance: +3,77 %
Platz 3
Performance 1M: +5,94 %
Performance 1M: +5,94 %
Münchener Rück
Tagesperformance: -3,21 %
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 4
Performance 1M: -3,27 %
Performance 1M: -3,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück
Im wallstreetonline-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment zu Münchener Rück überwiegend bullisch bis defensiv-stabil. MüRü wird gegenüber Allianz als größerer Value gesehen; Preissetzungsmacht bei Inflation wird betont. Kurs ca. 500–508 EUR in den letzten 14 Tagen, Ex-Div-Tag beeinflusst. KGV ca. 10,1 (Allianz ca. 12,5). Käufe erfolgen schrittweise (z. B. 505–508). Downside begrenzt, Risiko durch Naturkatastrophen bleibt.
E.ON
Tagesperformance: +3,16 %
Tagesperformance: +3,16 %
Platz 5
Performance 1M: -1,07 %
Performance 1M: -1,07 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: +2,73 %
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 6
Performance 1M: -6,63 %
Performance 1M: -6,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu MTU Aero Engines
wallstreetONLINE-Forum: gemischtes MTU-Sentiment. Einige sehen Turnaround nach teils guten Quartalszahlen, andere warnen vor Iran-Krieg, Dollarschwäche und Pratt & Whitney-Lieferproblemen. MRO-Anteil ca. 68% wird betont. Trading-Level: Kaufkurse um 255–285€, Kursziele bis ca. 350€ diskutiert. Insgesamt weiter volatil; fundamentale Treiber extern bedingt, Sicht bis Zahlen/ Iran-Krise klarer wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber MTU Aero Engines eingestellt.
Siemens
Tagesperformance: +2,62 %
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 7
Performance 1M: +19,82 %
Performance 1M: +19,82 %
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +2,40 %
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 8
Performance 1M: +2,77 %
Performance 1M: +2,77 %
Merck
Tagesperformance: +2,32 %
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 9
Performance 1M: +2,82 %
Performance 1M: +2,82 %
RWE
Tagesperformance: +2,24 %
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 10
Performance 1M: +11,26 %
Performance 1M: +11,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu RWE
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment ist überwiegend konstruktiv. Technisch/fundamental finden sich Hinweise auf einen stabilen Aufwärtstrend mit höheren Hochs und Tiefs; Chart-Verweise deuten auf Fortsetzung. HV/IR-Veranstaltungen werden erwähnt. Eine konkrete 14-Tage-Performance (in %) wird im Text nicht genannt, wodurch die kurzfristige Kursentwicklung nicht quantifiziert werden kann. Insgesamt bleibts sachlich positiv.
Siemens Healthineers
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 11
Performance 1M: -6,80 %
Performance 1M: -6,80 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,15 %
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 12
Performance 1M: +53,73 %
Performance 1M: +53,73 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 43,08%
|PUT: 56,92%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -13,85 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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