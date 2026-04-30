Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 30.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.04.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +8,27 %
Tagesperformance: +8,27 %
Platz 1
Performance 1M: +49,68 %
Performance 1M: +49,68 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +4,83 %
Tagesperformance: +4,83 %
Platz 2
Performance 1M: +46,56 %
Performance 1M: +46,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Im wallstreetONLINE-Forum SILTRONIC liegt das Anleger-Sentiment gemischt: Chart-technisch wird ein Test der 200‑Tage-Linie um 50€ diskutiert; andere hoffen auf KI-getriebene Endmärkte (300mm-Wafer) und Memory-Lagerabbau. Negatives 2026-Outlook, Preisdruck, Lagerbestände belasten. 14‑Tage-Kursentwicklung nicht angegeben. Empfehlung: Halten; Käufe unter 60€ attraktiv.
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +4,36 %
Tagesperformance: +4,36 %
Platz 3
Performance 1M: +1,29 %
Performance 1M: +1,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Sartorius Vz.
wallstreetONLINE-Forum: Sentiment gemischt, tendenziell skeptisch. Kernaussagen: Q1-Wachstum 1,8% YoY; Lab Products negativ; EBITDA-Marge ~27%; trailing EV/EBITDA ca. 21,7; Net debt/EBITDA hoch; Akquisition MatTek belastet die Wachstumszahlen. Kurs zuletzt unter Druck (heute ca. -10%). Guidance 2026 nicht gesenkt. Bewertung hoch, Wachstum schwach.
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +4,03 %
Tagesperformance: +4,03 %
Platz 4
Performance 1M: +4,04 %
Performance 1M: +4,04 %
Nordex
Tagesperformance: +3,47 %
Tagesperformance: +3,47 %
Platz 5
Performance 1M: +7,08 %
Performance 1M: +7,08 %
Nagarro
Tagesperformance: -3,37 %
Tagesperformance: -3,37 %
Platz 6
Performance 1M: -5,16 %
Performance 1M: -5,16 %
ATOSS Software
Tagesperformance: -3,31 %
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 7
Performance 1M: +10,48 %
Performance 1M: +10,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software
WallstreetONLINE-Forum: Fundamentales positives Sentiment; Q1 2026: Umsatz +11% auf 51,4 Mio €, Cloud/Subs +27%, EBIT-Marge 35%; Guidance 2026: Umsatz ca. 215 Mio €, EBIT-Marge ≥34%. Resilienz und Dividende im Mai. Führungstransitionen (CEO/COO/CTO) diskutiert. KI-Bots-Diskussion: Skepsis bei seriösen Firmenkunden. 14-Tage-Kursveränderung nicht angegeben.
AIXTRON
Tagesperformance: +3,27 %
Tagesperformance: +3,27 %
Platz 8
Performance 1M: +32,87 %
Performance 1M: +32,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktueller Anleger-Sentiment zu Aixtron überwiegend positiv: Q1-2026-Zahlen/Aufträge (EUR 171,4 Mio) deuten auf stärkere Dynamik durch Optoelektronik-Nachfrage; Kurs hat in den letzten 14 Tagen Aufwärtsdruck, teils nach der Verdopplung gab es eine technische Korrektur. IR wird als gut bewertet; Pre-Market-/Call-Erwartungen vorhanden. Einige warnen dennoch vor Überbewertung.
Evotec
Tagesperformance: +2,97 %
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 9
Performance 1M: +17,46 %
Performance 1M: +17,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Im wallstreetONLINE-Forum ist Evotec-Sentiment gemischt: Kritik an der CEO-Strategie, laufende Sanierung (CFO-Abgang, Aufsichtsrat-Veränderungen) steht neben positiven Governance-Signalen (Mak Capital-Kandidat) und geplanten Aufsichtsrats-Veränderungen. Fördermittel für Tuberkuloseprojekte (Gates Foundation) werden positiv bewertet. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt; es fehlt ein quantitativer Kurshinweis.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,33 %
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 10
Performance 1M: +53,73 %
Performance 1M: +53,73 %
Siemens Healthineers
Tagesperformance: +2,32 %
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 11
Performance 1M: -6,80 %
Performance 1M: -6,80 %
IONOS Group
Tagesperformance: -2,23 %
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 12
Performance 1M: +12,43 %
Performance 1M: +12,43 %
