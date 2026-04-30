Nach den Knaller-Zahlen: Wie geht es weiter mit Alphabet & Co?

Und trotz anfänglicher Bedenken hinsichtlich der Ausgaben gibt der Erfolg nun Recht. "Die Umsätze steigen durchweg rasant", so Morgan Stanley in einer aktuellen Studie, da die Hyperscaler ihre Kapazitäten erweitern, um die stark gestiegene Nachfrage zu decken.

Die größten US-amerikanischen Technologiekonzerne, zu denen auch Meta Platforms gehört, rechnen nun gemeinsam mit Investitionen in Höhe von 725 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr, gegenüber einer vorherigen Prognose von 650 Milliarden US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Für das abgelaufene Quartal gab Microsoft einen bereinigten Gewinn von 4,27 US-Dollar je Aktie bekannt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf 82,89 Milliarden US-Dollar. Laut Microsoft wuchs der Azure-Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 40 beziehungsweise währungsbereinigt um 39 Prozent.

Im Rahmen der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen gab Microsoft bekannt, dass das Unternehmen mit einer Wachstumsrate von 40 Prozent für Azure rechnet.

Google Cloud schießt in die Höhe

Bei Googles Mutterkonzern Alphabet war das Wachstum sogar noch stärker: Der Umsatz von Google Cloud stieg im Jahresvergleich um 63 Prozent auf 20 Milliarden US-Dollar und übertraf damit erstmals diese Marke.

Das von Sundar Pichai geführte Unternehmen gab außerdem bekannt, dass sich sein Cloud-Auftragsbestand angesichts der stark gestiegenen Nachfrage nach KI-Lösungen für Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal nahezu verdoppelt und 462 Milliarden US-Dollar erreicht hat.

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Weiterhin erklärte das Unternehmen, dass KI mittlerweile der wichtigste Wachstumstreiber für seine Cloud-Sparte sei und der Umsatz mit Produkten, die auf seinen KI-Modellen basieren, im Jahresvergleich um fast 800 Prozent gestiegen sei.

Einige Branchenbeobachter sind der Ansicht, dass AWS, das oft als der Gigant unter den Cloud-Computing-Anbietern bezeichnet wird, in puncto technischer Kompetenz im Bereich KI hinter Azure und Google Cloud zurückliegt.

Der AWS zuzurechnende Umsatz belief sich im ersten Quartal auf 37,6 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies war immerhin die beste Wachstumsrate seit Mitte 2022.

NACH den Earnings, ist VOR den Earnings: Die großen Tech-Unternehmen haben znächst bewiesen, dass sie KI monetarisieren können. Aber das ist erst der Anfang ...

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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