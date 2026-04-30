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    Lettlands Wirtschaftsminister Viktors Valainis hebt auf dem lettisch-polnischen Wirtschaftsforum die strategische Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit, Technologie und Energie hervor

    RIGA, Lettland, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Am Donnerstag, den 23. April, fand in Warschau das lettisch-polnische Wirtschaftsforum statt, das von der lettischen Investitions- und Entwicklungsagentur (LIAA) organisiert wurde. Das Forum wurde vom lettischen Wirtschaftsminister Viktors Valainis eröffnet und brachte Wirtschaftsführer, politische Entscheidungsträger und Branchenexperten aus beiden Ländern zusammen, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu stärken und neue Partnerschaften in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit, Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sowie im Energiesektor zu fördern.

    The Latvia–Poland Business Forum in Warsaw, highlighting bilateral cooperation between Latvia and Poland.

    Bei der Eröffnung des Forums betonte der lettische Wirtschaftsminister Viktors Valainis:

    „Polen ist ein strategisch wichtiger Partner für Lettland - sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch. Unsere Zusammenarbeit beruht auf dem gemeinsamen Interesse, die regionale Sicherheit zu stärken, die technologische Entwicklung voranzutreiben und widerstandsfähige Lieferketten aufzubauen. Das heutige Forum bietet die Gelegenheit, vom Dialog zu konkreten Projekten überzugehen, insbesondere in Bereichen, in denen lettische Unternehmen Lösungen mit hohem Mehrwert anbieten können."

    An der Eröffnungssitzung nahmen auch Michał Baranowski, stellvertretender Minister im Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Technologie der Republik Polen (per Videoansprache), Aigars Rostovskis, Präsident der lettischen Industrie- und Handelskammer, und Marek Kłoczko, Präsident der polnischen Handelskammer (KIG - Nationale Handelskammer), teil.

    Der stellvertretende Minister im Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Technologie der Republik Polen, Michał Baranowski, merkte an:

    „Polen ist ein wichtiger Partner für die baltischen Staaten, einschließlich Lettland. Unsere wirtschaftlichen Beziehungen sind bereits sehr eng - Polen ist einer der wichtigsten Handelspartner Lettlands. Der bilaterale Handel beläuft sich auf rund 3,1 Milliarden Euro, wovon mehr als 2,5 Milliarden Euro auf polnische Exporte entfallen. Gleichzeitig besteht ein erhebliches Potenzial für weiteres Wachstum, insbesondere durch die Steigerung der Einfuhren aus Lettland."

    Das Programm des Forums   wurde entwickelt, um konkrete Kooperationsmöglichkeiten durch thematische Podiumsdiskussionen zu Verteidigung und Sicherheit, IKT und Energie zu fördern. 

    Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Lettland und Polen sind   durch ein hohes Handelsvolumen und eine enge industrielle Zusammenarbeit gekennzeichnet. Im Jahr 2025 belief sich der gesamte Waren- und Dienstleistungsverkehr zwischen den beiden Ländern auf rund 3,9 Milliarden Euro.  Die lettischen Ausfuhren nach Polen beliefen sich auf rund 1,06 Mrd. €, während die Einfuhren rund 2,88 Mrd. € betrugen, so dass sich ein Handelsdefizit von rund 1,8 Mrd. € ergab. Gleichzeitig zeigt dies ein erhebliches Potenzial für ein weiteres Wachstum der lettischen Ausfuhren auf den polnischen Markt.

    Die amtierende Direktorin der Abteilung für Export und Innovation bei LIAA, Vita Balode-Andrews:

    „Polen ist einer der vielversprechendsten Kooperationspartner für lettische Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Technologie und Energie. Wir sehen ein großes Potenzial für die Entwicklung gemeinsamer Projekte - in der Verteidigung Industrie, bei digitalen Lösungen und intelligenter Energie. Die Rolle der LIAA besteht darin, Unternehmen nicht nur bei der Aufnahme des Dialogs, sondern auch beim Abschluss konkreter Vereinbarungen und beim Aufbau langfristiger Partnerschaften innerhalb internationaler Lieferketten zu unterstützen."

    Die Teilnahme an der internationalen Handelsmission wird   von der LIAA im Rahmen eines von der EU kofinanzierten Programms   zur Förderung des innovativen Unternehmertums in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) organisiert, das vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und aus nationalen Mitteln unterstützt wird.

    Erstellt von:
    LIAA Abteilung für internationales Marketing und Kommunikation

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2969008/Poland_Latvia_Business_Forum_Photo.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2834254/LIAA_Logo.jpg

    Investment Development Agency of Latvia

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lettlands-wirtschaftsminister-viktors-valainis-hebt-auf-dem-lettisch-polnischen-wirtschaftsforum-die-strategische-zusammenarbeit-in-den-bereichen-sicherheit-technologie-und-energie-hervor-302758987.html





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