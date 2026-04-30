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    Besonders beachtet!

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    Alzchem Group Aktie crasht -5,08 % - 30.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Alzchem Group Aktie bisher Verluste von -5,08 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Alzchem Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Alzchem Group Aktie crasht -5,08 % - 30.04.2026
    Foto: Alzchem

    Alzchem Group ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das innovative und nachhaltige Produkte wie Kalziumkarbid und Düngemittel herstellt. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Evonik und BASF. Die vertikale Integration und der Fokus auf Nischenmärkte heben Alzchem von der Konkurrenz ab.

    Alzchem Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 30.04.2026

    Die Alzchem Group Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,08 % auf 165,50. Damit verliert die Aktie -8,85  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,03 %, geht es heute bei der Alzchem Group Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Alzchem Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,80 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alzchem Group Aktie damit um -10,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,42 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Alzchem Group eine positive Entwicklung von +13,98 % erlebt.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,03 % geändert.

    Alzchem Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,95 %
    1 Monat +8,42 %
    3 Monate +11,80 %
    1 Jahr +65,65 %
    Stand: 30.04.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Alzchem Group Aktie

    Es gibt 10 Mio. Alzchem Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,69 Mrd.EUR € wert.

    Guter Jahresstart für Spezialchemiekonzern Alzchem - Aktie sinkt aber


    Alzchem ist dank einer hohen Nachfrage in seinem Spezialchemiegeschäft überraschend stark in das Jahr 2026 gestartet. "Wir haben damit ein solides Fundament für das Gesamtjahr gelegt und blicken zuversichtlich auf die weitere Beschleunigung unseres …

    WARBURG RESEARCH stuft Alzchem auf 'Buy'


    Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Alzchem nach Zahlen mit einem Kursziel von 181 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe seine Profitabilität verbessert, schrieb Christian Cohrs am Donnerstag in seiner …

    JEFFERIES stuft Alzchem auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alzchem nach Zahlen mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe das Jahr 2026 mit übertroffenen Erwartungen eingeläutet, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag nach …

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    Ob die Alzchem Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alzchem Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Alzchem Group

    -5,44 %
    -10,74 %
    +9,09 %
    +12,28 %
    +64,95 %
    +802,81 %
    +592,16 %
    +222,15 %
    ISIN:DE000A2YNT30WKN:A2YNT3
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    Markt Bote
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