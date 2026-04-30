Alzchem Group Aktie crasht -5,08 % - 30.04.2026

Die Alzchem Group Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,08 % auf 165,50€. Damit verliert die Aktie -8,85 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,03 %, geht es heute bei der Alzchem Group Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Alzchem Group ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das innovative und nachhaltige Produkte wie Kalziumkarbid und Düngemittel herstellt. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Evonik und BASF. Die vertikale Integration und der Fokus auf Nischenmärkte heben Alzchem von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Alzchem Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,80 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alzchem Group Aktie damit um -10,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,42 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Alzchem Group eine positive Entwicklung von +13,98 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,03 % geändert.

Alzchem Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,95 % 1 Monat +8,42 % 3 Monate +11,80 % 1 Jahr +65,65 %

Informationen zur Alzchem Group Aktie

Stand: 30.04.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 10 Mio. Alzchem Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,69 Mrd.EUR € wert.

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Alzchem Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alzchem Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alzchem Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.