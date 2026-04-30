Merck & Co übertrifft Umsatzerwartung dank neuer Medikamente

RAHWAY (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat im ersten Quartal den Umsatz gesteigert und damit die Markterwartungen übertroffen. Dabei profitierte das Unternehmen von einer gestiegenen Nachfrage nach neuen Medikamenten wie Winrevair gegen Bluthochdruck in Lungenarterien und einer injizierbaren Version des Krebs-Blockbusters Keytruda. Im frühen US-Handel legte die Aktie zuletzt um 0,8 Prozent zu.

Für das erste Quartal vermeldete der Pharmahersteller ein Umsatzplus von 5 Prozent auf 16,3 Milliarden Dollar (rund 13,9 Mrd Euro). Analysten hatten hier im Mittel mit weniger gerechnet. Der wichtigste Kassenschlager, das Krebsmedikament Keytruda, kam auf einen Umsatz von gut acht Milliarden. Bereinigt um Sondereffekte verbuchte Merck aber einen Verlust von 1,28 Dollar je Aktie, nach einem Gewinn von 2,22 Dollar ein Jahr zuvor. Grund sind Kosten von rund 9,2 Milliarden Dollar durch die Übernahme des Biotechunternehmens Cidara Therapeutics.