Rezolve AI: Geringer Streubesitz und hohe Shortquote – ändern die Zahlen alles?

Rezolve beginnt langsam zu wachsen

Mittlerweile arbeitet Rezolve mit über 950 Unternehmenskunden zusammen und ist gut positioniert, um vom Wachstum der KI und autonomen Handelslösungen zu profitieren. Das Unternehmen hat Partnerschaften mit Schwergewichten wie Microsoft und Google, um seine Technologie weiter auszubauen.

Zahlen zeigen Aufwärtspotenzial

Im ersten Quartal 2026 hat Rezolve AI mit 60 Millionen US-Dollar Umsatz einen Rekordwert erzielt. Hört sich zunächst nach sehr wenig an. Aber ein Vergleich mit 2025 zeigt die Dimension des Wachstums auf. Zum Start ins neue Jahr hat Rezolve mehr Erlöse generiert als im kompletten Vorjahr. Im vergangenen Geschäftsjahr lag der Umsatz bei 46,8 Millionen US-Dollar.

Mit dieser Performance aus den ersten drei Monaten hat das Unternehmen bereits 17 Prozent der angestrebten 360 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr 2026 erreicht. Diese Zahlen unterstreichen, was sich Rezolve vorgenommen hat und dass die Skalierbarkeit der Plattform deutlicher wird.

Zusätzlich hat das Unternehmen eine annualisierte Umsatzrate von 232 Millionen US-Dollar erreicht, basierend auf monatlich wiederkehrenden Umsätzen von 19,4 Millionen US-Dollar im Dezember 2025. Diese Ergebnisse belegen, dass die Nachfrage nach den KI-Lösungen von Rezolve steigt, was die Erwartungen für den Rest des Jahres anheizen könnte.

CEO mehr als zufrieden

"Die Erzielung eines Umsatzes von 60 Millionen US-Dollar im ersten Quartal ist ein entscheidender Wendepunkt für Rezolve AI", sagte Daniel M. Wagner, Chairman und CEO. "In nur 90 Tagen haben wir mehr Umsatz generiert als im gesamten Jahr 2025. Dies unterstreicht die Geschwindigkeit, mit der unsere Plattform skaliert, und die starke Nachfrage nach KI-Lösungen, die speziell auf den Handel zugeschnitten sind.“

Anleger lassen die Aktie "noch" links liegen

Trotz der ansteigenden Umsatzzahlen hat sich die Aktie nicht gravierend bewegt. Das gilt auch für die Vergangenheit. In den letzten sechs Monaten hat der Kurs um 43 Prozent nachgegeben. Sollte Rezolve aber weiter solche Wachstumsraten präsentieren, dann könnte sich die Lage schnell ändern.

Der geringe Streubesitz von rund 53 Prozent und eine hohe Shortquote von 18 Prozent könnten den Kurs schnell in die Höhe treiben, wenn einige Anleger anfangen zuzugreifen. Sollte es zu einer plötzlichen Rallye kommen, könnte die Aktie aufgrund der geringen Verfügbarkeit von Aktien und der hohen Shortquote schnell in die Höhe schießen.

Mein Tipp: Wachsam sein

Die Aktie von Rezolve AI könnte ein spannendes, aber sehr riskantes Investment werden. Der niedrige Streubesitz und die hohe Shortquote bieten Potenzial für eine kräftige Aufwärtsbewegung, sollte die Aktie plötzlich an Fahrt aufnehmen.

Anleger, die bereit sind, dieses Risiko einzugehen, könnten auf kurzfristige Gewinne hoffen. Allerdings bleibt die Frage: Wird sich die Aktie endlich erholen, oder bleibt sie im Standby-Modus?

Daher gehört die Aktie auf die Watchlist und es gilt die Devise: Wenn es losgeht, schnell sein und ein zwei Tage mitspielen.