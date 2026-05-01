🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRezolve AI AktievorwärtsNachrichten zu Rezolve AI

    Short-Squeeze-Kandidat

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rezolve AI: Geringer Streubesitz und hohe Shortquote – ändern die Zahlen alles?

    Die Aktie von Rezolve AI ist 2026 bislang auf der Stelle getreten. Nun sind die Zahlen für das erste Quartal da und lassen aufhorchen. Schlummert hier das Potenzial für eine gewaltige Kursexplosion?

    Short-Squeeze-Kandidat - Rezolve AI: Geringer Streubesitz und hohe Shortquote – ändern die Zahlen alles?
    Foto: DALL-E

    Rezolve AI ist dabei, sich als Anbieter von KI-gesteuerten E-Commerce zu etablieren. Mit seinen Lösungen "Brain Commerce", "Brain Checkout" und "Brain Assistant" möchte das Unternehmen den Online-Handel revolutionieren. Diese Produkte kombinieren künstliche Intelligenz mit tiefgehender Handels- und Kundendatenanalyse, um die Nutzererfahrung zu verbessern.

    Die drei Hauptlösungen von Rezolve AI umfassen personalisierte Produktempfehlungen in Echtzeit basierend auf dem Verhalten und den Interessen der Kunden, um den Umsatz zu steigern. Sie  optimieren den Bestellprozess durch KI-gesteuerte Automatisierung und Vorhersagen, wodurch Kaufabbrüche minimiert und der Checkout beschleunigt wird und bieten einen einen digitalen KI-Assistenten, der sowohl Käufern als auch Verkäufern hilft, den Kaufprozess zu navigieren, maßgeschneiderte Beratung bietet und Produkte empfiehlt, um die Kundenzufriedenheit zu maximieren und Interaktionen effizienter zu gestalten.

     

    Rezolve beginnt langsam zu wachsen

    Mittlerweile arbeitet Rezolve mit über 950 Unternehmenskunden zusammen und ist gut positioniert, um vom Wachstum der KI und autonomen Handelslösungen zu profitieren. Das Unternehmen hat Partnerschaften mit Schwergewichten wie Microsoft und Google, um seine Technologie weiter auszubauen.

    Zahlen zeigen Aufwärtspotenzial 

    Im ersten Quartal 2026 hat Rezolve AI mit 60 Millionen US-Dollar Umsatz einen Rekordwert erzielt. Hört sich zunächst nach sehr wenig an. Aber ein Vergleich mit 2025 zeigt die Dimension des Wachstums auf. Zum Start ins neue Jahr hat Rezolve mehr Erlöse generiert als im kompletten Vorjahr. Im vergangenen Geschäftsjahr  lag der Umsatz bei 46,8 Millionen US-Dollar.

    Mit dieser Performance aus den ersten drei Monaten hat das Unternehmen bereits 17 Prozent der angestrebten 360 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr 2026 erreicht. Diese Zahlen unterstreichen, was sich Rezolve vorgenommen hat und dass die Skalierbarkeit der Plattform deutlicher wird.

    Zusätzlich hat das Unternehmen eine annualisierte Umsatzrate von 232 Millionen US-Dollar erreicht, basierend auf monatlich wiederkehrenden Umsätzen von 19,4 Millionen US-Dollar im Dezember 2025. Diese Ergebnisse belegen, dass die Nachfrage nach den KI-Lösungen von Rezolve steigt, was die Erwartungen für den Rest des Jahres anheizen könnte.

    CEO mehr als zufrieden

    "Die Erzielung eines Umsatzes von 60 Millionen US-Dollar im ersten Quartal ist ein entscheidender Wendepunkt für Rezolve AI", sagte Daniel M. Wagner, Chairman und CEO. "In nur 90 Tagen haben wir mehr Umsatz generiert als im gesamten Jahr 2025. Dies unterstreicht die Geschwindigkeit, mit der unsere Plattform skaliert, und die starke Nachfrage nach KI-Lösungen, die speziell auf den Handel zugeschnitten sind.“

    Anleger lassen die Aktie "noch" links liegen

    Trotz der ansteigenden Umsatzzahlen hat sich die Aktie nicht gravierend bewegt. Das gilt auch für die Vergangenheit. In den letzten sechs Monaten hat der Kurs um 43 Prozent nachgegeben. Sollte Rezolve aber weiter solche Wachstumsraten präsentieren, dann könnte sich die Lage schnell ändern.

    Der geringe Streubesitz von rund 53 Prozent und eine hohe Shortquote von 18 Prozent könnten den Kurs schnell in die Höhe treiben, wenn einige Anleger anfangen zuzugreifen. Sollte es zu einer plötzlichen Rallye kommen, könnte die Aktie aufgrund der geringen Verfügbarkeit von Aktien und der hohen Shortquote schnell in die Höhe schießen.

    Mein Tipp: Wachsam sein

    Die Aktie von Rezolve AI könnte ein spannendes, aber sehr riskantes Investment werden. Der niedrige Streubesitz und die hohe Shortquote bieten Potenzial für eine kräftige Aufwärtsbewegung, sollte die Aktie plötzlich an Fahrt aufnehmen.

    Anleger, die bereit sind, dieses Risiko einzugehen, könnten auf kurzfristige Gewinne hoffen. Allerdings bleibt die Frage: Wird sich die Aktie endlich erholen, oder bleibt sie im Standby-Modus?

    Daher gehört die Aktie auf die Watchlist und es gilt die Devise: Wenn es losgeht, schnell sein und ein zwei Tage mitspielen.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Short-Squeeze-Kandidat Rezolve AI: Geringer Streubesitz und hohe Shortquote – ändern die Zahlen alles? Die Aktie von Rezolve AI ist 2026 bislang auf der Stelle getreten. Nun sind die Zahlen für das erste Quartal da und lassen aufhorchen. Schlummert hier das Potenzial für eine Kursexplosion?

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     