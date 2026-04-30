89 0 Kommentare Eightco Holdings: 333 Mio. USD, OpenAI, 11.000 ETH & 283 Mio. WLD

Eightco bündelt Milliardenpotenzial in KI, digitaler Identität und Creator-Ökonomie – mit starken Positionen in OpenAI, Worldcoin und MrBeast-Ökosystemen.

Gesamtbestände von Eightco zum 27.04.2026: ca. 333 Mio. USD — u. a. 90 Mio. USD indirekt in OpenAI, 25 Mio. USD in Beast Industries (18 Mio. eingezahlt + 7 Mio. Zusage), 1 Mio. USD in Mythical Games, 283.452.700 WLD (bewertet mit 0,25 USD/WLD), 11.068 ETH sowie 121 Mio. USD Zahlungsmittel/Stablecoins.

Eightco ist der weltweit größte öffentlich offengelegte institutionelle Inhaber von Worldcoin (WLD) mit ~283 Mio. WLD (~8,58 % des Umlaufs), WLD macht ~21 % der Treasury-Vermögenswerte aus.

Die indirekte OpenAI-Beteiligung (ca. 90 Mio. USD) entspricht ~27 % des Treasury; OpenAI hat GPT-5.5 eingeführt (82,7 % bei Terminal-Bench 2.0) und wurde schnell intern, u. a. bei NVIDIA, eingesetzt.

Worldcoin/World ID wird zunehmend in Consumer- und Unternehmensplattformen integriert (z. B. Tinder, Zoom, Docusign, Vercel, Browserbase, Exa) mit dem Ziel, als „Proof of Human“ für das Internet zu fungieren; Geschäftsmodell: Gebühren pro Verifizierung, Verifizierung für Endnutzer kostenlos.

Eightcos Strategie konzentriert sich auf drei Megatrends — künstliche Intelligenz, digitale Identität und Creator-Ökonomie — wobei Beast Industries (25 Mio. USD Gesamtengagement) als Teil der Creator-Strategie gilt (Reichweite >500 Mio. Follower durch MrBeast).

Die Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und weist auf Risiken hin: Volatilität digitaler Vermögenswerte, mögliche Wertberichtigungen, regulatorische Unsicherheiten und die eingeschränkte Steuerbarkeit der indirekten Beteiligungen.





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