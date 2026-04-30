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    Energietechnik für Rechenzentren

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    Caterpillar macht gute Geschäfte

    Energietechnik für Rechenzentren - Caterpillar macht gute Geschäfte
    Foto: Caterpillar Inc

    IRVING (dpa-AFX) - Der Baumaschinen- und Turbinenbauer Caterpillar profitiert von dem rasant wachsenden Strombedarf der weltweit aus dem Boden schießenden KI-Rechenzentren. Auch die Baumaschinensparte legte zum Start ins Jahr 2026 - verglichen mit einem schwachen Vorjahresquartal - deutlich zu. Allerdings fielen dabei vor allem steigende Lagerbestände der Händler ins Gewicht. Die Geschäfte mit der Bergbauindustrie legten leicht zu. Alles in allem schnitt das Unternehmen besser ab als von Analysten erwartet. Die Aktie kletterte am Donnerstag zuletzt im neun Prozent, nachdem sie zuvor ein Rekordhoch erreicht hatte.

    Caterpillar steigerte den Umsatz in den drei Monaten bis Ende März um mehr als ein Fünftel auf 17,4 Milliarden US-Dollar (14,9 Mrd Euro). Der Überschuss schnellte dabei um mehr als ein Viertel auf 2,55 Milliarden Dollar nach oben.

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    Die Sparte Power & Energy steigerte den Umsatz im ersten Quartal im Jahresvergleich um mehr als ein Fünftel auf 7 Milliarden US-Dollar, wobei das operative Ergebnis um 13 Prozent auf fast 1,5 Milliarden Dollar wuchs. Rückenwind lieferte dabei die Nachfrage nach Energietechnik für Rechenzentren sowie Technik für die Öl- und Gasindustrie.

    Caterpillar ist eigentlich als einer der weltweit größten Hersteller von Bergbau- und Baumaschinen bekannt, doch in zuletzt mauserte sich der Geschäftsbereich Power & Energy zum am schnellsten wachsenden Segment. Die Sparte produziert Generatoren, Motoren und Gasturbinen, die in Industrieanlagen und großen Rechenzentren eingesetzt werden.

    Dieser KI-Boom treibt die Caterpillar-Aktie schon eine Weile an. Auf Sicht von zwölf Monaten hat sie gut 180 Prozent gewonnen./mis/nas/he

    Caterpillar

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    ISIN:US1491231015WKN:850598
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Caterpillar Aktie

    Die Caterpillar Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,18 % und einem Kurs von 751 auf Tradegate (30. April 2026, 17:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Caterpillar Aktie um +10,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Caterpillar bezifferte sich zuletzt auf 353,80 Mrd..

    Caterpillar zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7600 %.





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