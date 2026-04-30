Alzchem nach Quartalszahlen am SDax-Ende

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alzchem Group Aktie

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 17.805 auf Ariva Indikation (30. April 2026, 17:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um -10,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Alzchem Group bezifferte sich zuletzt auf 1,68 Mrd..

Alzchem Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 187,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 173,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 197,00EUR was eine Bandbreite von +4,85 %/+19,39 % bedeutet.