Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 30.04.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.623,45USD pro Feinunze und notiert damit +1,61 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 73,33USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,81 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 109,36USD und verzeichnet ein Minus von -2,25 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 104,21USD und verzeichnet ein Minus von -3,99 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.491,50USD
|+1,91 %
|Platin
|1.971,00USD
|+3,98 %
|Kupfer London Rolling
|12.974,92USD
|-0,04 %
|Aluminium
|3.516,33PKT
|-0,14 %
|Erdgas
|2,693USD
|+2,03 %
Rohstoff des Tages: Öl (WTI)
Mit einem Tages-Minus von -3,99 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 30.04.26, 17:29 Uhr.