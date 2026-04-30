Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 30.04.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.623,45USD pro Feinunze und notiert damit +1,61 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 73,33USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,81 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 109,36USD und verzeichnet ein Minus von -2,25 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 104,21USD und verzeichnet ein Minus von -3,99 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.491,50 USD +1,91 % Platin 1.971,00 USD +3,98 % Kupfer London Rolling 12.974,92 USD -0,04 % Aluminium 3.516,33 PKT -0,14 % Erdgas 2,693 USD +2,03 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Minus von -3,99 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 30.04.26, 17:29 Uhr.