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    Analysten begeistert

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    Das ist erst der Anfang: Amazon vor gewaltigem Schub

    Amazon hat am Mittwoch starke Quartalszahlen vorgelegt – und an der Wall Street wächst die Überzeugung, dass dies erst der Beginn einer längeren Phase der Stärke für den Hyperscaler ist.

    Für Sie zusammengefasst
    Analysten begeistert - Das ist erst der Anfang: Amazon vor gewaltigem Schub
    Foto: Dall-E

    Der Technologiekonzern erzielte im ersten Quartal einen Umsatz von 181,52 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die von LSEG befragten Analystenschätzungen von 177,3 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn lag bei 2,78 US-Dollar je Aktie und damit deutlich über dem Konsens von 1,64 US-Dollar je Aktie.

    Auch Amazon Web Services (AWS) beschleunigte sein Wachstum und legte gegenüber dem Vorquartal um 28 Prozent zu. Treiber waren vor allem die Migration zentraler Workloads sowie das wachsende Geschäft mit den hauseigenen Trainium-Chips, die angesichts der steigenden Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz zunehmend an Bedeutung gewinnen. Zudem hob Amazon seine Prognose für den Umsatz im zweiten Quartal auf 194 bis 199 Milliarden US-Dollar an.

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    Die Aktie legte am Donnerstag zunächst um mehr als 4 Prozent zu, gab diese Gewinne im weiteren Verlauf jedoch wieder ab.

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    "Alle Wege führen zu AWS"

    "Amazon baut in den kommenden Jahren die größte KI-Kapazität aller Unternehmen auf – und mit dem Aufkommen sogenannter Agentic AI-Produkte führen letztlich alle Wege zu AWS", schreibt Ross Sandler von Barclays in einer Mitteilung an Kunden.

    Die Bank bewertet die Aktie weiterhin mit "Overweight" und hob das Kursziel von 300 auf 330 US-Dollar an – was einem Aufwärtspotenzial von rund 25 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch entspricht.

    Auch Citi ist bullish

    Das Kursziel von Analyst Jake Hallac liegt rund 8 Prozent über dem Schlusskurs, sein Kursziel für Amazon lautet 285 US-Dollar bei einem Buy-Rating.

    Citi begründet die Bewertung mit dem beschleunigten AWS-Wachstum, besserer Visibilität bei Kapazitäten, einem wachsenden Auftragsbestand sowie fortschreitenden Margenverbesserungen im Handels- und Werbegeschäft.

    Amazon verdiene aufgrund seiner führenden Position in Cloud und E-Commerce sowie der starken Prime-Basis eine Bewertungsprämie. Das Kursziel impliziere für 2027 ein EV/EBITDA-Multiple von etwa 10,5 deutlich unter dem Zehnjahresmedian von rund 17.

    Morgan Stanley: Overweight, 330 US-Dollar

    Das Kursziel von Brian Nowak entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 25 Prozent.

    Morgan Stanley hebt insbesondere die Erwartungen für AWS an und prognostiziert nun Wachstumsraten von 35 bzw. 36 Prozent für 2026 und 2027. Gleichzeitig entwickle sich auch das Handelsgeschäft besser als erwartet: Das Absatzwachstum lag im ersten Quartal rund 400 Basispunkte über den Prognosen, und auch das operative Ergebnis in Nordamerika übertraf die Erwartungen deutlich.

    Insgesamt sieht die Bank weiteres Verbesserungspotenzial und hebt ihre Gewinnschätzung für 2027 um rund 9 Prozent auf etwa 11,30 US-Dollar je Aktie an.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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