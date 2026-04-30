    Termine am 1. Mai 2026

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 1. Mai

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Pearson Group, Q1-Umsatz
    08:00 SCO: Natwest, Q1-Zahlen
    12:00 GBR: Linde, Q1-Zahlen
    12:30 USA: ExxonMobil, Q1-Zahlen
    12:45 USA: Chevron Corporation, Q1-Zahlen
    13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q1-Zahlen
    USA: KfZ-Absatz

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 4/26
    10:30 GBR: Konsumentenkredite, Hypothekenzusagen 3/26
    10:30 GBR: Geldmenge M4
    15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex 4/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM-Index 4/26

    HINWEIS
    AUT, BEL, CHE, CHN, DNK, DEU, ESP, FIN, FRA, HGK, ITA, KOR, LUX, NLD, NOR, PRT, SWE, SG: Feiertag, Börsen geschlossen

    USA: Börse geöffnet
    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
