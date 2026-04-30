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    Flor de Caña festigt sich als offizieller Rum der Mutua Madrid Open 2026

    Die prestigeträchtige Rum-Marke ist zum dritten Mal in Folge der offizielle Rum dieses großen Sportereignisses

    MADRID, 30.April 2026 /PRNewswire/ -- Flor de Caña, die Premium-Rummarke, die als klimaneutral zertifiziert und weltweit für ihr Engagement für Nachhaltigkeit anerkannt ist, schließt sich erneut den Mutua Madrid Open als offizieller Rum an und bietet den Zuschauern dieses Weltklasse-Events, das zu den prestigeträchtigsten auf dem internationalen Circuit zählt, einzigartige Erlebnisse und exquisite Cocktails.

    Luis Figo con Flor de Caña en el Mutua Madrid Open

    In dieser ikonischen Kulisse, in der Tennisstars wie Novak Djokovic, Jannik Sinner, Casper Ruud, Aryna Sabalenka, Iga Świątek und Coco Gauff glänzen, wird Flor de Caña im allgemeinen Bereich, im VIP-Bereich und im Damn-Bereich präsent sein und sein Portfolio an gereiften Rumsorten sowie den "Flor Ginger", den offiziellen Cocktail der Mutua Madrid Open, vorstellen.

    Darüber hinaus wird Flor de Caña einen besonderen Auftritt der Fußballlegende Luis Figo haben, der als Freund der Marke die Fans dazu einladen wird, den Reichtum unseres Rums zu entdecken und das Turnier mit dem Stil und der Würde zu genießen, die nur eine Ikone seines Formats und Flor de Caña bieten können.

    Diese Partnerschaft stellt die perfekte Harmonie zwischen zwei globalen Ikonen dar, die gemeinsame Werte wie Exzellenz, Tradition und internationale Reichweite haben. So wie sich die besten Tennisspieler der Welt durch ihre Präzision und Disziplin auszeichnen, zeichnet sich Flor de Caña durch seinen natürlichen Reifeprozess und sein Engagement für Nachhaltigkeit aus und bietet einen Rum von außergewöhnlicher Qualität für alle, die authentische Erfahrungen suchen.

    Mit dieser Teilnahme verstärkt Flor de Caña weiterhin seine Präsenz auf den wichtigsten Bühnen der Welt und lädt die Fans ein, die Mutua Madrid Open wie nie zuvor zu erleben: mit Eleganz, Charakter und unverwechselbarem Stil.

    Über Flor de Caña
     Flor de Caña ist eine Premium-Rummarke, die als klimaneutral zertifiziert ist und nachhaltig hergestellt wird - vom Feld bis zur Flasche. Er stammt aus einem Familienbetrieb aus dem Jahr 1890, wird mit 100 % erneuerbarer Energie destilliert und reift auf natürliche Weise am Fuße eines aktiven Vulkans ohne Zucker oder künstliche Zutaten. Die Marke ist als weltweit führend in Sachen Nachhaltigkeit anerkannt und hat Auszeichnungen wie World's Most Sustainable Rum Brand" (USA), Ethical Award" (Großbritannien) und Sustainable Spirits Producer" (Frankreich) erhalten. www.flordecana.com

    Medienkontakt: corporatecommunications@flordecana.com

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2969081/Luis_Figo_Mutua_Madrid_Open.jpg

     



    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/flor-de-cana-festigt-sich-als-offizieller-rum-der-mutua-madrid-open-2026-302759091.html





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    Flor de Caña festigt sich als offizieller Rum der Mutua Madrid Open 2026 Die prestigeträchtige Rum-Marke ist zum dritten Mal in Folge der offizielle Rum dieses großen SportereignissesMADRID, 30.April 2026 /PRNewswire/ - Flor de Caña, die Premium-Rummarke, die als klimaneutral zertifiziert und weltweit für ihr Engagement …
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