Antigravity veröffentlicht großes Big Spring Update und startet A1 in Mexiko

LOS ANGELES, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Antigravity hat gestern sein „Big Spring Update" für die Antigravity A1 veröffentlicht, das wesentliche Verbesserungen hinsichtlich des Flugerlebnisses, der Sicherheitssysteme und der kreativen Steuerung der Drohne mit sich bringt. Zu den Highlights des Updates zählen der Sprachassistent, Zeitraffer, verbesserte Funktionen zur automatischen Bearbeitung sowie ein brandneues System zur omnidirektionalen Hindernisvermeidung. Zusätzlich zu diesen Verbesserungen gab Antigravity bekannt, dass A1 ab heute in Mexiko erhältlich ist, was einen weiteren Schritt in der globalen Expansion des Unternehmens darstellt.

Das Big Spring Update bringt neue Funktionen und wichtige Verbesserungen für viele Kernfunktionen von A1. Die automatische Bearbeitung wurde für reichhaltigere Bilder und eine stärkere Erzählwirkung optimiert. Die verbesserte Bearbeitungslogik erkennt die Absichten der Nutzer besser, während eine größere Auswahl an Aufnahmen, Kamerabewegungen und KI-Soundeffekten jeder Bearbeitung visuelle Tiefe und Dynamik verleiht. Aufbauend auf der umfangreichen Palette an filmischen Effekten von A1 ermöglicht der neu hinzugefügte Zeitraffer-Fotomodus den Nutzern, dramatische, rasante Sequenzen zu erstellen, die alltägliche Flüge in fesselnde visuelle Geschichten verwandeln.

Dieses Update hilft den Nutzern zudem, mit größerer Kontrolle und Sicherheit zu fliegen. Mit der Einführung des Sprachassistenten erweitert Antigravity die intuitiven FreeMotion-Steuerungen von A1 um eine neue Ebene und macht das Fliegen mit der Drohne zugänglicher denn je. Funktionen wie Sky Genie, Deep Track und Return to Home lassen sich durch einfache Sprachbefehle aktivieren. Die Sicherheit wird zudem durch das neue omnidirektionale Hindernisvermeidungssystem verbessert, das 360-Grad-Erkennung mit bestehenden Bildsensoren kombiniert, um eine umfassende Umgebungswahrnehmung zu gewährleisten, und es der A1 ermöglicht, Hindernissen geschickt auszuweichen.

Die neue Third-Person-Perspektive von Virtual Cockpit Die neue Third-Person-Perspektive des Virtual Cockpit lässt Piloten mit einem virtuellen Avatar durch die Lüfte gleiten, der Fantasie und Flug nahtlos miteinander verbindet. Diese Funktion ist auch in Sky Path verfügbar, das mit neuen „Path Styles" und „Path Markers" aktualisiert wurde, damit sich jedes gemeinsame Abenteuer frisch und fesselnd anfühlt.

Nächstes Flugziel: Mexiko

Nach der kürzlichen Markteinführung in Thailand hat A1 nun auch in Mexiko sein Debüt gefeiert, was Antigravitys Mission, Piloten weltweit die Zukunft des Fliegens näherzubringen, weiter vorantreibt und die Verfügbarkeit von A1 auf fast 60 Länder ausweitet.

Informationen zu Antigravity

Antigravity wurde von Insta360 in Zusammenarbeit mit Drittanbietern entwickelt und nutzt die neueste 360-Grad-Technologie, um leistungsstarke Drohnen mit immersivem Flugerlebnis und intuitiver Steuerung zu bauen. Das Unternehmen brachte Ende 2025 die weltweit erste 8K-360-Drohne, die Antigravity A1, auf den Markt – als ersten Schritt seiner Mission, eine neue Generation von Luftentdeckern und Geschichtenerzählern zu inspirieren.

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