DAX, MDAX & TecDAX ziehen davon: Deutsche Börsen schlagen Wall Street

Entwicklung der Indizes

Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt, wobei vor allem die deutschen Börsenbarometer deutlich zulegen konnten. Der DAX notiert aktuell bei 24.239,37 Punkten und gewinnt damit 1,72 Prozent. Noch stärker zeigt sich der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte steigt um 2,36 Prozent auf 30.565,45 Punkte und ist damit heute der Spitzenreiter unter den betrachteten Indizes. Auch der Nebenwerteindex SDAX legt spürbar zu und klettert um 1,60 Prozent auf 17.884,25 Punkte. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte bündelt, verzeichnet ein Plus von 2,29 Prozent auf 3.691,79 Punkte und gehört damit ebenfalls zu den stärkeren Gewinnern des Tages. An der Wall Street fallen die Kursgewinne im Vergleich dazu moderater aus. Der Dow Jones steigt um 1,34 Prozent auf 49.513,37 Punkte und zeigt damit eine solide Aufwärtsbewegung, bleibt aber hinter den prozentualen Zuwächsen von MDAX und TecDAX zurück. Der breiter gefasste S&P 500 legt lediglich um 0,39 Prozent auf 7.163,81 Punkte zu und bildet damit das Schlusslicht in der heutigen Performance-Betrachtung. Insgesamt präsentieren sich die deutschen Indizes heute dynamischer als die großen US-Börsenbarometer, mit besonders kräftigen Aufschlägen im MDAX und TecDAX.