Highlight Communications: Starkes 2025 mit positivem Cashflow & Sport1-Wertberichtigungen
Trotz höherem Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belasten Wertberichtigungen und Sonderkosten das Ergebnis deutlich, während sich Liquidität und Cashflow klar verbessern.
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- Konzernumsatz stieg um 2,0 % auf 412,1 Mio. CHF im Geschäftsjahr 2025 (Vj. 404,1 Mio. CHF).
- EBIT von -131,8 Mio. CHF (Vj. -6,4 Mio. CHF) hauptsächlich geprägt durch nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen im Bereich Sport & Event und ausserordentliche operative Kosten; Eigenkapital damit bei -3,3 Mio. CHF.
- Ergebnisanteil der Anteilseigner: -135,8 Mio. CHF; Ergebnis je Aktie: -2,39 CHF (Vj. -0,49 CHF).
- Liquidität deutlich verbessert: Zahlungsmittel 21,8 Mio. CHF (+29,9 %) und Finanzverbindlichkeiten reduziert auf 191,3 Mio. CHF (−3,9 %).
- Positiver Free-Cashflow‑Trend in den letzten Monaten; Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 134,3 Mio. CHF (Vj. 36,4 Mio. CHF).
- Segmententwicklung: Film-Umsatz stark erhöht (+23,5 % auf 310,4 Mio. CHF) bei reduziertem Segmentergebnis (5,3 Mio. CHF); Sport & Event: Aussenumsätze −33,4 % auf 101,7 Mio. CHF und Segmentverlust von −131,4 Mio. CHF.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Highlight Communications ist am 30.04.2026.
Der Kurs von Highlight Communications lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,9470EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,37 % im Minus.
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