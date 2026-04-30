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    Besonders beachtet!

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    Arm Holdings Aktie mit Kurssprung +6,28 % - 30.04.2026

    Am 30.04.2026 ist die Arm Holdings Aktie, bisher, um +6,28 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Arm Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - Arm Holdings Aktie mit Kurssprung +6,28 % - 30.04.2026
    Foto: Arm Limited

    Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Arm Holdings aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Arm Holdings. Mit einer Performance von +6,28 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,35 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Arm Holdings Aktie. Nach einem Plus von +0,35 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 181,10, mit einem Plus von +6,28 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Arm Holdings Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arm Holdings Aktie damit um +3,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +38,23 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +83,87 % gewonnen.

    Während Arm Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,29 %.

    Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,93 %
    1 Monat +38,23 %
    3 Monate +90,90 %
    1 Jahr +75,79 %
    Stand: 30.04.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Arm Holdings Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 192,22 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Arm Holdings

    +5,56 %
    +3,87 %
    +36,41 %
    +88,99 %
    +76,36 %
    +204,00 %
    ISIN:US0420682058WKN:A3EUCD
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