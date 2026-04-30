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    Aktien Europa Schluss

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    Anleger wagen sich nach jüngster Schwäche wieder vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger kauften nach Schwäche europäischer Märkte
    • EZB beließ Leitzinsen und Einlagenzins bei zwei Prozent
    • Energiepreise entspannte leicht und Aktien zogen an
    Aktien Europa Schluss - Anleger wagen sich nach jüngster Schwäche wieder vor
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Auf die jüngste Schwäche an den europäischen Börsen haben Anleger am Donnerstag mit Käufen auf niedrigerem Niveau reagiert. Die Stabilisierung ging mit einer leichten Entspannung bei den Energiepreisen einher. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 , der zuletzt acht Handelstage in Folge gesunken war, stieg um 1,12 Prozent und schloss mit 5.881,51 Punkten.

    Die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) entsprach weitgehend den Erwartungen und bewegte die Aktienmärkte kaum. Die EZB hält die Leitzinsen im Euroraum trotz des Inflationsschubs infolge des Iran-Kriegs unverändert. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins bleibt bei 2,0 Prozent. Damit tasten die Euro-Währungshüter zum siebten Mal in Folge die Zinsen im Euroraum nicht an.

    Außerhalb des Währungsraums stieg der britische FTSE 100 dank der Gewinne bei Öl- und Rohstoffaktien um 1,62 Prozent auf 10.378,82 Punkte. Der schweizerische SMI legte um 0,80 Prozent auf 13.136,27 Zähler zu./bek/he





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